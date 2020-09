N.-B.: un candidat conservateur sur la sellette pour une publication transphobe

SAINT-JEAN, N.-B. — Le chef progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick dit se questionner sur la place d’un des candidats au sein de son parti après qu’il eut relayé une publication offensante pour les personnes trans sur Facebook.

De passage à Saint-Jean, lundi, Blaine Higgs a réagi au partage d’un mème transphobe par le candidat progressiste-conservateur de Victoria-La-Vallée, Roland Michaud.

M. Higgs a affirmé que cette publication avait échappé au processus de sélection du candidat. Il a dit en avoir seulement pris connaissance plus tôt dans la journée.

Il a également tenu à insister sur le fait qu’«il n’y a pas de place pour ça dans notre parti» et qu’«il ne fait aucun doute que ce n’est pas acceptable».

M. Michaud brigue les suffrages dans une circonscription présentement détenue par les libéraux dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, qui englobe la communauté de Grand-Sault et qui compte une importante population francophone.

Cette publication compromettante a refait surface précisément une semaine avant le jour du scrutin, prévu le 14 septembre.

Au moment de la dissolution du Parlement, les progressistes-conservateurs et les libéraux disposaient tous deux de 20 sièges, tandis que les verts et l’Alliance des gens en avaient chacun trois. L’Assemblée législative comptait également deux sièges vacants et un siège occupé par un député indépendant.

Roland Michaud n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires transmises par courriel par La Presse Canadienne.