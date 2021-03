N-B: Un couple britannique espère faire un vol de montgolfière transatlantique

FREDERICTON — Un couple britannique espère que 2021 sera leur année chanceuse pour effectuer un vol transatlantique, après que la pandémie de COVID-19 eut bousculé leurs plans l’an dernier.

Deborah Day et Mike Scholes, originaires du Sussex, au Royaume-Uni, souhaitent que les frontières internationales soient rouvertes d’ici l’été pour leur permettre de faire une traversée entre le Sussex, le Nouveau-Brunswick, et l’Europe.

Si c’est un succès, Mme Day serait la première femme à être capitaine d’un vol de montgolfière transatlantique, tandis que M. Scholes serait le premier membre de l’équipage malvoyant.

Juin et juillet sont les mois optimaux pour effectuer le voyage, selon M. Scholes, mais en ce moment, les restrictions sanitaires au Royaume-Uni et au Canada les empêchent de mettre en place le ballon et l’équipage.

M. Scholes indique qu’ils vont de l’avant avec des plans dans l’espoir que les frontières seront ouvertes à temps.

Tous les profits du vol iront au groupe Blind Veterans U.K. qui a fourni à M. Scholes une rééducation et un entraînement depuis qu’une maladie héréditaire lui a fait perdre la vue en 2007.