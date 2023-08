La GRC croit avoir retrouvé le corps d’une personne disparue dans les flots en N.-É.

WINDSOR, N.-É. — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit avoir retrouvé le corps d’une jeune personne qui avait disparu le 22 juillet en Nouvelle-Écosse lors d’une violente tempête.

La GRC a affirmé mercredi que le médecin légiste de la province devait encore identifier avec certitude les restes retrouvés mardi matin. Le corps a été découvert le long du rivage à Advocate Harbour, à environ 70 km au nord-ouest de la zone où la jeune personne avait disparu dans les eaux d’une crue soudaine.

Les recherches pour retrouver cette jeune personne disparue avaient été temporairement suspendues lundi, pour permettre à l’eau restante dans la zone de recherche de s’écouler.

La semaine dernière, les équipes de recherche avaient retrouvé les corps de deux enfants de six ans – identifiés comme étant Natalie Hazel Harnish et Colton Sisco – et de Nicholas Holland, 52 ans, qui voyageait avec le jeune disparu. Ces trois personnes étaient mortes aussi lors de cet événement climatique extrême dans le même secteur.

Selon la GRC, deux véhicules ont été projetés dans un champ de foin à Brooklyn, tôt le 22 juillet, par une crue soudaine et rapide lors d’une trombe d’eau qui a déversé jusqu’à 250 millimètres de pluie dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse.

Des funérailles ont eu lieu plus tôt cette semaine pour les deux enfants de six ans. Lundi, à Brooklyn, des centaines de personnes se sont rassemblées à la caserne de pompiers locale en mémoire de la petite Natalie, qui a été décrite comme un papillon qui illuminait chaque pièce. Des funérailles ont eu lieu le lendemain pour le petit Colton, décrit comme un passionné d’animaux et d’agriculture.

Lors d’une conférence de presse, mercredi, le premier ministre, Tim Houston, a remercié la GRC et les autres premiers intervenants, y compris les pompiers volontaires, qui ont participé aux recherches pour retrouver les personnes disparues sur les rives et les champs inondés.

Les graves inondations causées par une série d’orages violents ont endommagé des dizaines de routes et de ponts à travers la province, et les autorités provinciales évaluent toujours l’étendue des dégâts.