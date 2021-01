N-É: la GRC met fin à ses démarches pour repêcher un navire dans la baie de Fundy

HALIFAX — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) met fin à ses démarches pour repêcher un dragueur à pétoncles qui a coulé dans la baie de Fundy à la mi-décembre avec un équipage de six personnes.

La fin de semaine dernière, des images vidéo du bateau ont été captées par un véhicule sous-marin téléguidé à deux kilomètres au large de Delap’s Cove et à environ 60 mètres sous la surface.

Les autorités ont dit que l’épave était située à une trop grande profondeur dans l’eau pour que les plongeurs s’y rendent et récupèrent des corps s’il y a lieu.

Les Forces armées canadiennes ont également déterminé que le risque était trop important pour que leurs plongeurs puissent les aider.

Le corps du membre d’équipage Michael Drake a été retrouvé peu de temps après le naufrage du 15 décembre, mais Aaron Cogswell, Leonard Gabriel, Dan Forbes, Geno Francis et le capitaine Charles Roberts sont toujours portés disparus.

La GRC affirme qu’elle soutiendra les enquêtes menées par le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur et continuera de fournir aux membres de la famille du soutien et des mises à jour.