N.-É.: la GRC suspend ses recherches pour retrouver un jeune disparu

WINDSOR, N.-É. — La GRC de la Nouvelle-Écosse a annoncé avoir suspendu ses recherches pour retrouver un jeune qui faisait partie des quatre personnes emportées par les eaux de la crue le 22 juillet, à la suite d’une tempête historique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré lundi qu’elle avait temporairement cessé de chercher le jeune jusqu’à ce que l’eau restante dans la zone de recherche au nord-ouest d’Halifax puisse s’écouler.

La GRC avait indiqué que deux véhicules avaient été projetés hors de la route dans un champ de foin à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, par la montée rapide des eaux lors d’une tempête qui a déversé jusqu’à 250 millimètres de pluie sur certaines parties de la province.

La semaine dernière, les équipes ont retrouvé les corps de deux enfants de six ans – identifiés comme étant Natalie Hazel Harnish et Colton Sisco – et de Nicholas Holland, âgé de 52 ans, qui voyageait avec le jeune disparu.

Selon la GRC, la recherche s’est déplacée vendredi du champ de foin vers une zone adjacente, qui est maintenant drainée et fouillée à 85 %.

La police a dit qu’une fouille du rivage dans un comté voisin s’est terminée dimanche.