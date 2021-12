N.-É.: L’enquête sur le triple meurtre et suicide d’un vétéran tire à sa fin

HALIFAX — Près de cinq ans après qu’un vétéran de la guerre en Afghanistan, Lionel Desmond, a tué trois membres de sa famille avant de se suicider, l’enquête sur ces événements devrait se terminer le mois prochain en Nouvelle-Écosse.

L’enquête provinciale s’est penchée sur les circonstances qui ont mené aux meurtres, le 3 janvier 2017. Ce jour-là, Desmond est entré dans sa maison avec des vêtements de camouflage et a tiré sur sa femme, Shanna, 31 ans, leur fille de 10 ans, Aaliyah, et sa mère de 52 ans, Brenda, avant de retourner l’arme contre lui.

Immédiatement après le triple meurtre-suicide, ses amis et sa famille ont affirmé que M. Desmond n’avait pas obtenu l’aide dont il avait besoin de deux entités fédérales – les Forces armées canadiennes et le ministère des Anciens Combattants – alors qu’il tentait de retourner à la vie civile, en 2015-2016.

Le vétéran de 33 ans avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique en 2011, quatre ans après avoir effectué une tournée particulièrement violente en Afghanistan. Il avait également reçu un diagnostic de dépression majeure, et des tests ultérieurs avaient indiqué qu’il souffrait possiblement d’un traumatisme cérébral.

Conflit de compétences

Avant que l’enquête provinciale sur les décès ne soit approuvée, le 28 décembre 2017, des craintes avaient été soulevées sur les limites de sa juridiction, alors que de nombreux enjeux examinés concernent le fédéral, qui a refusé de participer à une enquête conjointe.

«[Finalement], le gouvernement fédéral a été très ouvert, nous avons beaucoup appris sur les interactions entre (M. Desmond) et les entités fédérales», a indiqué Allen Murray, avocat principal de l’enquête.

Certes, le rapport ne pourra faire aucune recommandation concernant les domaines de compétence fédérale exclusive, qui comprennent les politiques et procédures des Forces armées canadiennes, des Anciens Combattants et de la Gendarmerie royale du Canada. Cependant, Me Murray a précisé que l’enquête disposera d’une certaine latitude pour traiter du rôle d’Ottawa dans la tragédie.

Entre les mailles du filet

En plus de se pencher sur les circonstances des quatre décès et les interactions de M. Desmond avec les responsables provinciaux de la santé et des armes à feu, l’enquête a été chargée de déterminer s’il avait eu accès à des services de la santé mentale ou concernant la violence familiale, et a également cherché à savoir si les prestataires de soins de santé et de services sociaux étaient formés pour reconnaître les signes de violence familiale.

Le juge responsable du dossier, Warren Zimmer, a cité à plusieurs reprises des témoignages indiquant que M. Desmond «est tombé entre les mailles du filet» après avoir quitté un programme de traitement pour anciens combattants dans un hôpital de Montréal en août 2016 et être rentré chez lui en Nouvelle-Écosse.

Durant les quatre mois suivants, une gestionnaire de cas d’Anciens Combattants, Marie-Paule Doucette, était chargée d’aider M. Desmond à trouver des services provinciaux de santé mentale. Mais ce processus avait été entravé par des retards et des embûches bureaucratiques, laissant M. Desmond sans véritable traitement alors que sa santé mentale déclinait.

Au cours de cette période cruciale, M. Desmond avait demandé de l’aide à deux hôpitaux, mais les médecins qu’il a rencontrés n’ont pas pu obtenir son dossier de santé fédéral, qui indiquait clairement la gravité de son état.

L’enquête a été ajournée jusqu’au 10 janvier. Les soumissions finales des avocats sont attendues fin janvier ou début février.