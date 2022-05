N.-É: les craintes que les alertes provoquent la panique ne sont pas fondées

HALIFAX — Les craintes que le public panique s’il reçoit des alertes au cours de situations dangereuses sont plus un mythe qu’une réalité, ont déclaré jeudi des experts en systèmes d’alerte d’urgence lors de l’enquête publique sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont déclaré à la commission d’enquête que si la police avait émis une alerte publique concernant un tueur au volant d’une réplique de voiture de patrouille, cela aurait provoqué une «panique frénétique» parmi le public et mis les agents en danger. La GRC a également suggéré que les opérateurs du 911 auraient pu être submergés par des appels de personnes cherchant des informations sur les meurtres des 18 et 19 avril 2020.

Au lieu de cela, des messages Twitter sur l’urgence ont été partagés à un public limité. Les messages n’indiquaient pas clairement à quoi ressemblait la réplique de la voiture de police jusqu’à 10h17 le 19 avril 2020 – vers la fin des 13 heures de carnage.

Les membres de la famille des victimes du tueur ont déclaré que des vies auraient pu être sauvées si les gens avaient été avertis plus tôt. Le tueur avait échappé à la police pendant deux jours alors qu’il conduisait une réplique d’une voiture de la GRC.

Lors d’une table ronde jeudi, plusieurs participants ont déclaré que les inquiétudes concernant la panique du public au sujet du système d’alerte Alert Ready, dont les alertes sont diffusées à la radio, à la télévision et sur les smartphones, ne sont pas fondées, à condition qu’elles indiquent clairement comment réagir.

Le chef du bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, Paul Mason, a indiqué que depuis la fusillade de masse de 22 personnes en avril 2020, il y a eu 12 utilisations du système Alert Ready pour des événements impliquant une intervention policière, ajoutant : «nous n’avons pas vu de masse de panique en réponse à l’utilisation du système.»

Cheryl McNeil, consultante et ancienne employée de la police de Toronto, a qualifié la théorie de «mythe de la panique» et a mentionné que «tant que les alertes sont claires, énoncées de manière concise et fournissent une orientation, je ne vois pas comment la panique peut être un résultat attendu de l’information du public sur les informations dont il a besoin.»

De plus, Jennifer Jesty, gestionnaire de la planification d’urgence de l’Union des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que les résidents des communautés mi’kmaq du Cap-Breton s’attendent désormais aux alertes locales générées par son bureau et qu’ils deviennent anxieux lorsqu’ils ne sont pas informés.

«On en arrive au point où s’il se passe quelque chose dans la communauté, les gens vont sur les réseaux sociaux et demandent : »où est l’alerte ? »», a déclaré Mme Jesty.

L’enquête a récemment publié des documents comprenant une entrevue au cours de laquelle Paul Mason a confirmé que la GRC n’avait pas envisagé d’utiliser le système Alert Ready jusqu’à ce que son organisation le suggère, vers la fin des 13 heures de déchaînement.

M. Mason a indiqué que la GRC était bien consciente des capacités du système et que trois ans plus tôt, la GRC avait rejeté une offre du Bureau de gestion des urgences demandant à la police d’assumer elle-même la responsabilité d’émettre des alertes.

Le système national Alert Ready est en place depuis 2015.

Dave MacNeil, chef de police à Truro, en Nouvelle-Écosse, a dit dans une entrevue avec l’enquêteur l’année dernière que peu de temps après la fusillade de masse, le commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, le commissaire adjoint Lee Bergerman, a organisé une conférence téléphonique au cours de laquelle il a présenté «un récit aux chefs de la police municipale, suggérant que le système Alert Ready existant »ne fonctionne pas » pour les situations d’application de la loi.»

M. MacNeil a déclaré que lui et d’autres chefs avaient clairement indiqué qu’ils «n’allaient pas adopter ce récit», ou le point de vue disant «cela va surcharger le système 911 parce que les gens obtiennent des informations et appellent».

La position des gendarmes a finalement changé dans les mois qui ont suivi la fusillade de masse.

Le 30 avril 2021, M. Bergerman a signé un accord autorisant la GRC à émettre ses propres alertes via le système Alert Ready.