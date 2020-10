N-É: un chef autochtone doute que le représentant d’Ottawa ait été bien choisi

HALIFAX — Le chef d’une Première Nation à l’origine d’une petite, mais controversée flottille de pêche piégeant le homard de la Nouvelle-Écosse en dehors de la saison réglementée soulève des inquiétudes sur à la dernière initiative d’Ottawa pour réprimer les violentes manifestations d’agitateurs non autochtones.

Le chef Mike Sack de la Première Nation Sipekne’katik a publié dimanche une brève déclaration dans laquelle il met en doute la décision du gouvernement fédéral de nommer un «représentant spécial» pour assurer une médiation dans les pourparlers entre les pêcheurs autochtones et non autochtones du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

M. Sack dit que lui et d’autres personnes à qui il a parlé craignent qu’Allister Surette, un recteur d’université et ancien politicien de la région, n’ait pas assez d’expérience sur les questions autochtones et n’ait peut-être pas la capacité d’être un tiers neutre et indépendant.

Le chef dit avoir exprimé ses préoccupations à la ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, samedi.

Il affirme que Mme Bennett a confirmé que les pourparlers menés par M. Surette n’auront aucun impact sur les négociations de nation à nation entre la bande et le gouvernement fédéral concernant la proposition de la Première Nation de poursuivre ses activités de pêche au homard autoréglementée.

La plupart des Premières Nations Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse plaident qu’elles ont le droit, protégé par la Constitution, de gagner leur vie modérément en pêchant où et quand elles le souhaitent, car la Cour suprême du Canada a confirmé ce droit issu de traités dans une décision de 1999 citant les traités de paix signés par la Couronne dans les années 1760.

Cependant, de nombreuses personnes non autochtones impliquées dans l’industrie du homard de 1 milliard $ de la province soutiennent que la décision du tribunal confirmait également le droit d’Ottawa de réglementer l’industrie pour assurer la conservation des stocks de homard. Et ils ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’une pêche croissante comme «moyen de subsistance modérée» pourrait épuiser la ressource.