N.-É.: un couple indemnisé pour les dégâts causés des vaches errantes de ses voisins

TRURO, N.-É. — Un tribunal des petites créances de la Nouvelle-Écosse a accordé 1776$ à un couple de la région de Truro dont la pelouse a été piétinée à plusieurs reprises par les vaches errantes de leurs voisins.

Margaret Baird-Fiddes a déclaré au tribunal ce mois-ci que ses voisins avaient accepté l’année dernière de payer 862$ pour l’aménagement paysager devenu nécessaire après que leurs vaches se furent échappées de leur enclos et eurent laissé de profondes empreintes de sabots dans sa pelouse.

Lorsque les vaches se sont échappées une deuxième fois cette année, leurs propriétaires ont hésité à payer la facture d’aménagement paysager de 2530$ qui en résultait, ce qui a incité Brad Fiddes et Margaret Baird-Fiddes à intenter une poursuite.

Les défendeurs Marilyn et Graham Elliott ont remis en question la facture, affirmant qu’elle était nettement plus élevée que l’année précédente, et l’arbitre Julien Matte a convenu que la différence entre les tarifs des deux paysagistes était « préoccupante ».

De plus, M. Matte a souligné que les demandeurs avaient embauché un parent qui facturait beaucoup plus à l’heure, affirmant qu’il aurait été prudent pour eux d’obtenir un deuxième devis.

L’arbitre a conclu que de l’argent était dû pour les dommages, mais que le montant devrait refléter un taux horaire plus raisonnable de 75$, réduisant ainsi la somme totale à 1776 $.