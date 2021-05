N.-É.: Un juge interdit deux manifestations antimasque prévues ce week-end

HALIFAX — Un juge de la Nouvelle-Écosse vient d’accorder une injonction au gouvernement pour interdire deux rassemblements antimasque prévus ce week-end dans la région d’Halifax.

Dans une décision rendue vendredi, le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Scott Norton, tranche que les conséquences néfastes anticipées par la tenue de ces deux événements sont imminentes en raison du risque de propagation de la COVID-19.

Cette décision est tombée tout juste avant l’annonce par les autorités sanitaires de 117 nouveaux cas d’infections dans la province et un nouveau décès lié au coronavirus. Il s’agit de la 72e victime de la pandémie en Nouvelle-Écosse.

Le juge Scott Norton estime qu’il y a un plus grand intérêt public à protéger l’intégrité des directives de la santé publique plutôt que de permettre la tenue des manifestations comme prévu.

Un groupe nommé «Freedom Nova Scotia» (Liberté Nouvelle-Écosse) devait tenir un rassemblement sur le site historique de la Citadelle-d’Halifax samedi à 13 h 00. Puis, un deuxième événement appelé «Worldwide Freedom Rally» (Rassemblement pour la liberté mondiale) devait se tenir un peu plus tard, à 18 h 00, sur un terrain de baseball dans la ville de Barrington.

Dans sa décision, le juge Norton décrit ces groupes comme étant «mal informés ou volontairement aveugles devant les preuves scientifiques et médicales» qui soutiennent l’imposition de mesures sanitaires.

«Leur plan de se rassembler en personne en grand nombre, sans distanciation physique et sans masque, en violation des recommandations et des directives de santé publique démontre un mépris insensible et honteux pour la santé et la sécurité de leurs concitoyens», a conclu le magistrat.

Le juge a également souligné que les hôpitaux de la province se remplissaient de patients atteints de la COVID-19, ajoutant que le personnel de la santé «travaille sans relâche» depuis 14 mois pour gérer la crise. Il a de plus mentionné que les écoles et de nombreuses entreprises ont dû fermer laissant des gens sans emploi.

«Il est approprié d’aviser que les forces de l’ordre vont arrêter et déposer des accusations contre quiconque se trouve en violation des interdictions», a-t-il prévenu.

Le premier ministre Iain Rankin a accueilli avec satisfaction la décision du juge. «Je suis personnellement entièrement pour la liberté d’expression, mais je ne permettrai pas à un petit nombre de personnes de mettre en péril nos chances de casser cette troisième vague», a-t-il réagi en s’adressant aux journalistes.

M. Rankin a précisé qu’en plus des mesures sanitaires existantes et des amendes qui s’y rattachent, l’ordre du tribunal vient donner «plus de mordant» en donnant davantage de pouvoir aux policiers qui pourraient procéder à des arrestations.

Le médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, Dr Robert Strang a témoigné en cour à titre d’expert pour exposer les risques de grands rassemblements sans port du masque.

En s’adressant aux médias, Dr Stang a rappelé qu’on est toujours en pleine pandémie et qu’«on ne peut pas laisser agir un petit groupe d’individus qui rejette volontairement la science et les preuves qui montrent que leurs gestes peuvent mettre les gens en danger».

Le premier ministre Rankin a fait part de ses inquiétudes au sujet de la pression exercée sur le système de santé alors que 95 personnes sont actuellement hospitalisées. Un chiffre qui dépasse le total combiné des hospitalisations des deux premières vagues.

Lors d’une conférence de presse distincte, vendredi, le président et directeur général de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Dr Brendan Carr a révélé que 60 patients pourraient se retrouver aux soins intensifs au sommet de la vague actuelle, en plus de 140 autres patients en soins de courte durée, selon les projections. Ce qui correspond à la capacité actuelle du système de santé néo-écossais.