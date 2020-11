N-É: une nouvelle entente sur la pêche serait potentiellement «historique»

SAULNIERVILLE, N.-É. — Une Première Nation de la Nouvelle-Écosse affirme avoir reçu un projet d’accord sur une pêche à «moyen de subsistance convenable», qui pourrait être potentiellement révolutionnaire dans la reconnaissance des droits issus de traités autochtones au Canada.

Le chef de la Première Nation Sipekne’katik dit être train d’examiner une ébauche de protocole d’entente qu’il a reçue du cabinet de la ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan, vendredi soir.

Mike Sack affirme que le traité de Sipekne’katik a le potentiel d’être une «reconnaissance historique» des droits issus de traités, car elle permettrait à la communauté micmaque de vendre légalement ses prises.

Les pêcheurs micmacs ont été victimes de violence et de vandalisme le mois dernier après avoir lancé une pêcherie dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Les attaques ont été largement condamnées et a suscité des appels pour clarifier les droits de pêche issus de traités des Micmacs.

M. Sack indique que cet accord permettrait de tenir compte de la reconnaissance par la Cour suprême du Canada des droits issus de traités autochtones dans sa décision de l’affaire Marshall en 1999.

L »arrêt confirmait que les communautés micmaques, malécites et passamaquoddy de l’est du Canada pouvaient chasser, pêcher et se rassembler pour gagner «un moyen de subsistance convenable». Le tribunal avait plus tard précisé que le gouvernement fédéral pouvait réglementer la pêche à des fins de conservation et à d’autres fins limitées.