Nadine Girault confirme que le Québec devra hausser les seuils d’immigration

MONTRÉAL — Le Québec n’aura d’autre choix que d’augmenter sensiblement ses seuils d’immigration.

La ministre de l’Immigration, Nadine Girault, a reconnu jeudi que la pandémie avait brusquement freiné l’entrée de nouveaux arrivants au Québec, alors que celui-ci est toujours aux prises avec de sévères pénuries de main-d’oeuvre dans plusieurs secteurs.

Bien qu’elle refuse pour l’instant de donner des chiffres précis, Mme Girault a fait état d’un «manque à gagner de près de 17 000, 18 000 personnes» issues de l’immigration par rapport à sa planification; le Québec a accueilli à peine 25 000 immigrants en 2020, alors que le gouvernement Legault avait prévu en recevoir entre 43 000 et 44 000.

Le gouvernement caquiste avait considérablement réduit les seuils d’immigration à son arrivée au pouvoir, ramenant la cible de nouveaux arrivants à environ 40 000 pour 2019 comparativement aux quelque 50 000 sous le gouvernement libéral précédent. L’objectif de cette réduction était, selon le slogan de l’époque, «En prendre moins, mais en prendre soin». Québec prévoyait ensuite une croissance annuelle qui devait ramener ce seuil autour de 50 000 en 2022.

Québec doit faire «un rattrapage»

La pandémie a toutefois bafoué ces plans.

«Il y a deux ans la situation était très très différente de celle que nous vivons aujourd’hui. Aujourd’hui, (les seuils d’immigration) on va les regarder à nouveau avec ces yeux-là», a déclaré Mme Girault lors d’une annonce conjointe avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur le financement de l’accueil et de l’intégration des nouveaux arrivants dans la métropole.

Invoquant un «déficit pour 2020» en matière d’immigration, Mme Girault a clairement indiqué que Québec «veut faire un rattrapage au niveau de ces seuils-là et on veut aussi, comme on l’avait dit dès le départ il y a trois ans, augmenter les seuils parce qu’on voulait justement mieux les accueillir, mieux les intégrer», laissant ainsi entendre que le rattrapage s’ajouterait à l’augmentation déjà prévue.

24 M $ pour l’accueil à Montréal

L’entente avec Montréal, quant à elle, prévoit des investissements de 24 millions $ sur trois ans, partagés à parts égales entre Québec et la métropole, pour faciliter l’intégration de nouveaux arrivants.

Par moins de 70 % des immigrants qui arrivent au Québec amorcent leur nouvelle vie à Montréal. Un des objectifs de l’aide financière vise la francisation.

«La réalité de la métropole comporte des défis en matière de francisation et d’intégration. Si on veut assurer une survie de ce caractère francophone de Montréal, nous devons faire de grands pas pour que les personnes immigrantes puissent faire partie de la solution», a fait valoir la ministre.

Mme Girault n’a pas manqué de souligner au passage que son gouvernement avait ajouté 70 millions $ à l’enveloppe destinée à la francisation dans le dernier budget, portant celle-ci à 190 millions $

De son côté, Valérie Plante a affirmé que l’entente «va nous donner les moyens de poursuivre nos actions pour favoriser leur intégration, leur inclusion et leur participation pleine et entière à la société montréalaise».

Les sommes iront notamment à une centaine d’organismes afin de soutenir la réalisation de près de 200 projets.