Naissance et décès dans un hôpital de Beyrouth dévasté il y a un an

BEYROUTH — Le travail d’Emmanuelle Khnaisser était presque terminé, après avoir duré toute la journée. Son bébé, son premier, commençait enfin à émerger.

Cinq étages plus bas, l’infirmière Jessica Bezdjian venait à peine d’arriver à l’hôpital Saint George, à Beyrouth. Elle s’était présentée avec une heure d’avance pour son quart de travail de douze heures à l’unité des soins psychiatriques.

Tout a sauté.

Sur chaque étage, en un instant, les fenêtres ont explosé. Des portes ont été arrachées, des plafonds se sont effondrés et des équipements ont été renversés. Une vague de poussière et de verre pulvérisé a envahi les couloirs et les unités. Dans la noirceur et le chaos ont pouvait entendre les cris des patients, des médecins et des infirmières.

Ce jour-là, le 4 août 2020, des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées incorrectement dans un entrepôt du port ont explosé à seulement 900 mètres de l’hôpital. Il s’agissait d’une des plus puissantes explosions non nucléaires de l’histoire.

La détonation a dévasté la capitale libanaise à 18 h 07, anéantissant des quartiers entiers et faisant au moins 214 morts, dont 22 au Centre médical universitaire de Saint George.

Un an plus tard, ils sont nombreux à ne pas s’être encore entièrement remis physiquement et psychologiquement. Certains sont incapables d’accepter la perte inexplicable d’un proche, tandis que d’autres essaient de comprendre pourquoi ils ont survécu.

«C’était à la fois le plus beau et le pire moment de ma vie», a dit le mari d’Emmanuelle, Edmond Khnaisser.

Les eaux d’Emmanuelle avaient crevé vers 5 h. Son travail commençait deux semaines trop tôt. Edmond et elle se sont précipités jusqu’à l’hôpital, où ils ont été rejoints par leurs familles.

Ensemble, ils attendaient l’arrivée du bébé George, dont ils avaient déjà choisi le nom.

En banlieue nord de Beyrouth, Chouchan Yeghiyan a réveillé sa cadette, Jessica, vers 16 h, pour qu’elle puisse se préparer. Jessica dormait habituellement toute la journée, puisqu’elle travaillait la nuit. L’infirmière de 22 ans adorait son travail et économisait pour pouvoir étudier à la maîtrise.

Elle a sauté dans la douche et pris une bouchée. Après l’arrivée de sa soeur aînée Rosaline vers 17 h 30, Jessica a pris la voiture pour aller travailler.

Elle a envoyé la main à son père, George Bezdjian, qui était sur le balcon.

«Je voudrais ne pas l’avoir réveillée cette journée-là», a dit sa mère en pleurant abondamment.

Vers 17 h 45, on commençait à apercevoir la tête du bébé. Emmanuelle a été transférée vers la salle d’opération, exactement au moment où l’explosion s’est produite.

Des tuiles du plafond et des cadres de fenêtres sont tombés sur Emmanuelle, et le bas de son corps a été couvert de verre. Son lit a été poussé d’environ un mètre. Un médecin a été projeté sous le lit et un autre frappé par des débris. Leurs uniformes bleus et blancs étaient maculés de sang. La machine qui surveillait le rythme cardiaque de George s’est arrêtée.

«J’étais en état de choc, a dit Emmanuelle. Je n’avais aucune idée de ce qui venait de se produire.»

Des images tournées par Edmond avec son téléphone témoignent de la panique. Dans une vidéo, on peut l’entendre crier, «Où est ma femme? Reste où tu es. Oh, Vierge Marie.»

Le bébé avait rebroussé chemin et tout était à refaire. Les médecins ont déplacé le lit dans le couloir de l’urgence, où les dommages étaient moins importants.

Elle était désorientée et ne savait pas si son bébé était toujours vivant. Quand, après quelques moments tendus, on a entendu son coeur battre, «Je savais qu’il y avait une raison pour que je vive. Je devais faire tout ce que je pouvais parce que j’avais une responsabilité énorme envers George pour qu’il vienne au monde», s’est souvenue Emmanuelle.

Pendant qu’elle poussait, Emmanuelle pouvait entendre des gens qui pleuraient et les sirènes des ambulances qui hurlaient. Des gens paniqués couraient dans l’urgence à la recherche de leurs proches. Quand la nuit est tombée, les médecins ont travaillé à la lumière de leurs téléphones cellulaires.

À 19 h 18, le petit garçon aux cheveux bruns est né, 71 minutes après l’explosion.

«Quand ils l’ont placé sur ma poitrine, je me sentais vraiment coupable et je lui ai dit, ‘je suis désolé, mon amour, que tu sois né de cette manière’», a raconté Emmanuelle en ravalant ses larmes.

Dans une des vidéos d’Edmond, on entend une infirmière qui montre George à sa femme pendant que le bébé pleure à pleins poumons. «Il est tellement beau», dit l’infirmière.

Normalement, quand Jessica arrive au travail, elle envoie des textos de bisous et de coeurs à sa mère. Ce jour-là, à 18 h 05, elle lui a plutôt envoyé un ange. Deux minutes plus tard, sa mère a entendu l’explosion, à six kilomètres de là.

Yeghiyan a commencé crier: «Je sens quelque chose dans mon coeur. Peut-être que ma fille est morte.»

Son mari et son aînée se sont précipités jusqu’à l’hôpital. Paniquée, Yeghiyan a demandé à un voisin de la conduire. Quand ils ont été coincés dans le trafic, Yeghiyan a sauté en bas de la voiture et a interpellé un motocycliste. Elle est montée derrière lui et il s’est faufilé jusqu’à l’hôpital.

Le père et la fille sont arrivés en premier. On leur a dit que Jessica était à l’urgence. Ils ont présumé qu’elle y était pour soigner des blessés.

Ils ont reconnu ses souliers. Elle était entendue au sol et des médecins essayaient de la réanimer.

Bezdjian a vu la plaie béante à son cou et son sac imbibé de sang.

«J’ai retiré les souliers de ma fille et j’ai commencé à embrasser ses pieds, s’est-il souvenu d’une voix tremblante. J’ai demandé à Dieu, ‘Dans neuf jours j’aurai 60 ans. Prenez mon souffle et donnez-le lui’.»

Yeghiyan est arrivée et a vu le corps de sa fille. Elle s’est évanouie.

Jessica est morte environ au moment où George est né.

Un an plus tard, l’absence de Jessica pèse lourd dans la maison familiale. Ses parents ne sont pas riches — son père était tailleur — et ils ont payé ses funérailles avec ses économies.

Trois jours plus tard, ils sont allés au cimetière avec Foxy, le chien de Jessica. Le petit loulou nain a commencé à courir partout, puis il a sauté sur la tombe de sa maîtresse et a commencé à hurler. Ils ont souligné son 23e anniversaire sur sa tombe en novembre.

Emmanuelle et Edmond célébreront le premier anniversaire de George quelques jours après le 4 août, par respect envers les victimes de la catastrophe.

Un jour, Emmanuelle a l’intention de lui raconter l’histoire de sa naissance pendant l’explosion.

«Je vais lui dire que sa naissance a été un rayon de lumière dans la noirceur.»