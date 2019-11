Nancy Pelosi demeure optimiste pour une ratification cette année de l’ACEUM

WASHINGTON — La plus influente élue démocrate au Congrès américain croit que les deux chambres pourraient voter avant la fin de l’année sur le nouvel accord de libre-échange nord-américain.

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a déclaré jeudi que des progrès avaient été réalisés dans les négociations entre les démocrates au Congrès et la Maison-Blanche. Les deux parties seraient ainsi parvenues à un compromis sur une application plus stricte des protections de l’environnement et des travailleurs, dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Mme Pelosi a soutenu que les discussions avancent «positivement» et elle suggère qu’une entente serait «imminente».

La nouvelle version de l’accord de libre-échange, signée par les dirigeants des trois pays il y aura bientôt un an, n’a été ratifiée jusqu’ici que par le Mexique. Le gouvernement canadien de Justin Trudeau attend un geste de Washington avant de soumettre l’accord au Parlement.

Le représentant démocrate Richard Neal, président du Comité des voies et moyens à la Chambre, a fait preuve du même optimisme, la semaine dernière, à l’issue d’une rencontre à Ottawa avec le premier ministre Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

«Nous sommes en bonne posture», a déclaré Mme Pelosi jeudi lors de son point de presse hebdomadaire, dominé cette semaine par la procédure de destitution du président Donald Trump.

«Je veux que (l’ACEUM) devienne un modèle pour les futurs accords commerciaux, de sorte que le travail que nous avons mis soit non seulement bénéfique pour l’ACEUM, mais également dans tout le débat sur la mondialisation en général (…) J’aimerais qu’il soit ratifié cette année, c’est mon objectif.»

Mme Pelosi rappelle que le libellé du projet de loi sur la mise en œuvre sera important, mais elle s’attend à ce que les syndicats aux États-Unis adhèrent à ce que les démocrates ont négocié. «Nous verrons quelle sera la mise en œuvre, l’application, et je pense que ce sera une valeur partagée par nos amis des syndicats ainsi que par les démocrates au Congrès», a-t-elle déclaré.