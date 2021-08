Naomi Osaka versera ses gains au tournoi de Cincinnati pour les secours à Haïti

MASON, Ohio — En plus de verser ses gains du tournoi de Cincinnati pour les opérations de secours à Haïti à la suite d’un tremblement de terre meurtrier, l’étoile japonaise du tennis Naomi Osaka dit qu’elle veut faire davantage.

«J’ai l’impression que je n’en fais pas tant que ça», a déclaré Osaka lundi. «J’essaie de voir ce que je peux faire. Le don de mes gains est la première chose à laquelle j’ai pensé pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Je suppose que c’est la raison pour laquelle je l’ai annoncé.»

Un séisme d’une magnitude de 7,2 a frappé la région samedi, et on estime que le nombre de victimes s’élève à 1400 personnes.

C’est samedi soir, sur Twitter, qu’Osaka a fait part de sa décision de faire don de la bourse qu’elle recevra à la suite du tournoi de Cincinnati. Cet événement préparatoire aux Internationaux des États-Unis, le dernier des quatre tournois du Grand Chelem du tennis professionnel, a commencé lundi.

Osaka, qui est née d’un père haïtien et d’une mère japonaise, profite d’un laissez-passer directement à la deuxième ronde du tournoi. Elle affrontera la gagnante du duel prévu mardi entre Coco Gauff et Hsieh Su-Wei, une joueuse issue des qualifications.

Lorsque questionnée au sujet d’Haïti en conférence de presse lundi, Osaka est devenue émue et s’est retirée pendant quelques minutes avant de revenir pour répondre aux questions.

Le pays tente également de se remettre de l’assassinat, le mois dernier, du président Jovenel Moïse, et est maintenant confronté aux répercussions d’une tempête tropicale qui nuit aux efforts de reconstruction après le tremblement de terre.

«C’est vraiment épeurant», a déclaré Osaka. «Je vois les nouvelles tous les jours et, sincèrement, le tremblement de terre est survenu près de l’école de mes parents là-bas. Honnêtement, je ne sais pas trop comment ça va et je n’en ai vu aucune photo ni vidéo.»

Détentrice du deuxième rang au classement mondial, Osaka a remporté les Internationaux d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière, en février. Inquiète pour sa santé mentale, elle s’est cependant retirée des Internationaux de France et des Internationaux de Wimbledon.

«C’est quelque chose que j’avais besoin de faire pour moi-même», a expliqué Osaka. «C’était un peu gênant de me retirer parce que je ne savais pas si les gens me regardaient d’une manière différente.

«La plus grande révélation, c’est lorsque je suis allée aux Olympiques et de voir des athlètes m’approcher et me dire qu’ils étaient vraiment heureux de ce que j’avais fait. Je suis fière de ce que j’ai fait.»

Osaka a également mentionné qu’elle avait contacté la gymnaste américaine Simone Biles, qui s’est retirée de certaines épreuves des Jeux olympiques de Tokyo pour s’occuper de ses propres besoins psychologiques.

«Je lui ai envoyé un message. J’ai également voulu lui donner de l’espace parce que je sais à quel point la sensation peut être accablante», a fait savoir Osaka, qui a allumé la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo.