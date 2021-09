Nathalie Morin coincée en Arabie saoudite: sa mère demande aux chefs un engagement

MONTRÉAL — Après 16 ans à se battre, la mère de Nathalie Morin ne baisse pas les bras: elle demande aux chefs des partis politiques fédéraux qui font campagne de s’engager à rapatrier au pays sa fille et ses quatre petits-enfants coincés en Arabie saoudite depuis 2005.

Johanne Durocher a encore de l’espoir dans son coeur de revoir sa famille, mais il «commence à être fatigué», a-t-elle dit en entrevue avec La Presse Canadienne.

C’est pourquoi elle lance cet appel aux chefs des principaux partis: engagez-vous dès maintenant à tout faire pour qu’ils puissent rentrer au pays.

Une action politique est nécessaire, a-t-elle insisté.

Mercredi matin, Mme Durocher avait convié les journalistes et des membres des divers partis fédéraux pour remettre sous les projecteurs l’histoire de sa fille Nathalie et le calvaire qu’elle vit depuis 16 ans.

Celle-ci, citoyenne canadienne, veut quitter l’Arabie saoudite depuis 2005. Mais elle ne veut pas rentrer au Canada sans ses enfants, de peur de ne jamais les revoir. Ils ne peuvent pas prendre l’avion avec elle, car ils font l’objet d’une interdiction de voyager de la part du gouvernement saoudien, a expliqué Mme Durocher.

Il faut donc que le Canada négocie avec l’Arabie saoudite pour lever cette interdiction de voyage.

Elle n’en peut plus d’attendre. Elle a dû se battre à de nombreuses occasions déjà pour obtenir pour sa fille et les enfants des soins médicaux, pour que les enfants puissent aller à l’école, pour qu’ils aient de la nourriture, et aussi pour que sa fille ait son permis de résidence, sans quoi, elle ne pouvait pas sortir d’Arabie saoudite elle non plus, a relaté Mme Durocher.

Les chefs doivent s’engager à agir dès maintenant, dit-elle.

«Il est temps de mettre de côté la partisanerie et toute autre considération qui freine l’avancement du dossier. C’est trop important! On parle de cinq personnes qui sont prisonnières dans un pays qui n’est pas le leur et qui demandent à quitter depuis très très longtemps. On doit poser tous les gestes nécessaires afin de leur permettre de revenir au Canada», implore Mme Durocher.