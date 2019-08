Nathalie Normandeau: des accusations sont abandonnées par le DPCP

QUÉBEC — Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) abandonne cinq des huit accusations contre l’ancienne vice-première ministre libérale Nathalie Normandeau.

Les chefs de fraude, de corruption et de complot sont abandonnés, a fait savoir le DPCP.

La Couronne entend toutefois procéder en présentant la preuve pour les chefs d’abus de confiance, fraude envers le gouvernement, d’entrepreneurs souscrivant à une caisse électorale et d’actes de corruption dans les affaires municipales.

En mêlée de presse au palais de justice de Québec vendredi matin, le procureur de la Couronne, Richard Rougeau, a admis que l’enjeu des délais était devenu problématique, en faisant référence ainsi à l’arrêt Jordan rendu par la Cour suprême.

«La Cour suprême nous a demandé d’être le plus efficace possible, de tenter de gérer les délais. C’est sûr que cet aspect du dossier a été pris en considération. Je ne vous dis pas que c’est la seule des raisons ou la plus importante, mais c’est certainement quelque chose qui fait partie à tous les jours de la réflexion des procureurs de la Couronne.»

En outre, l’accusation de complot est plus «complexe» à prouver, a-t-il également expliqué.

L’avocat de Normandeau, Maxime Roy, a réagi en mêlée de presse vendredi matin au palais de justice de Québec.

«Ça fait de plus de trois ans que Mme Normandeau doit répondre à des accusations, alors qu’elle n’a rien à se reprocher, absolument rien, a-t-il insisté. C’est un dossier qui n’aurait jamais dû avoir de commencement et il est grand temps qu’on commence à voir la fin de ce dossier.»

Me Roy n’a pas exclu de faire une autre requête en arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan. Il a déjà auparavant déposé une requête similaire, en vain.