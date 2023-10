Nations-Unies: les États-Unis échouent à faire condamner les attaques du Hamas

TANZANIA, Tanzanie — Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu dimanche une réunion d’urgence à huis clos, les États-Unis exigeant que les 15 membres condamnent fermement «ces odieuses attaques terroristes commises par le Hamas», mais aucune mesure immédiate n’a été entérinée.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a déclaré par la suite qu’«un bon nombre de pays» avaient condamné l’attaque du Hamas, mais pas tous les membres du Conseil. Il a déclaré aux journalistes qu’ils pourraient probablement deviner l’identité de l’un d’eux.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré à l’Associated Press que les Américains avaient tenté de dire lors de la réunion que la Russie ne condamnait pas les attaques, mais que « c’est faux ».

«C’était dans mes commentaires, a-t-il déclaré. Nous condamnons toutes les attaques contre des civils.»

«Il est important d’arrêter les combats immédiatement, de parvenir à un cessez-le-feu et à des négociations significatives, qui sont au point mort depuis des décennies», a dit M. Nebenzia, exprimant la position officielle de la Russie.

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a exprimé une position similaire plus tôt, alors qu’il se dirigeait vers la réunion. Il a déclaré que Pékin condamnait toutes les attaques contre des civils, sans toutefois mentionner le Hamas.

«Ce qui est vraiment important, c’est d’empêcher une nouvelle escalade de la situation et de nouvelles victimes civiles, a déclaré M. Zhang. Ce qui est également important, c’est vraiment de revenir à la solution à deux États.»

M. Wood a clairement indiqué que les États-Unis s’employaient à condamner le Hamas pour «cette invasion non provoquée et les attaques terroristes», et a déclaré que le Hamas devait mettre fin à ses «activités terroristes violentes contre le peuple israélien».

Lorsqu’on lui a demandé s’il n’était pas important de relancer les négociations sur une solution à deux États et de mettre fin au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, il a répondu qu’«il y aura du temps pour cela. Le moment est venu où nous devons faire face à la prise d’otages, à la violence perpétrée par le Hamas, et nous devons d’abord nous occuper de cela.»

Déclaration attendue

L’ambassadeur de Chine a déclaré qu’il était important que le Conseil de sécurité, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales, « fasse entendre sa voix ». Mais le journal russe Nebenzia a déclaré qu’aucun pays n’avait présenté de déclaration à l’attention du Conseil.

Cela pourrait se produire dans les prochains jours, si les divergences sur la condamnation du Hamas et la condamnation de la mort de civils peuvent être surmontées, ainsi qu’un accord sur une éventuelle formulation sur la fin de la violence et la reprise des négociations.

L’ambassadrice de Malte à l’ONU, Vanessa Frazier, qui a convoqué la réunion, a déclaré qu’elle ne savait pas si le conseil adopterait une déclaration, mais a ajouté que toute condamnation devait être principalement dirigée contre le Hamas. «Les civils palestiniens sont également des victimes et le Hamas les a mis dans cette situation», a-t-elle déclaré.

Les membres du Conseil ont été informés virtuellement par l’envoyé des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland.

M. Nebenzia a déclaré que M. Wennesland avait déclaré au conseil que la situation était « précaire » et « horrible » et que « les gens ont peur des deux côtés ».

L’ambassadrice Lana Nusseibeh des Émirats arabes unis, représentante arabe au conseil, a déclaré que tous les membres comprennent qu’il est essentiel que chacun œuvre « pour le calme et la désescalade », avec une priorité sur la protection des civils des deux côtés.

M. Wood a qualifié la situation de « toujours fluide et très dangereuse », soulignant que l’administration Biden « travaille dur, comme je sais que d’autres pays de la région le font, pour essayer d’empêcher ce conflit de se propager ».

L’ambassadeur israélien Gilad Erdan a déclaré aux journalistes avant la réunion que le Hamas avait perpétré un « pogrom barbare » surprise et a accusé le groupe militant de « crimes de guerre flagrants et documentés ».

«Ces terroristes ressemblant à des animaux sont entrés par effraction dans les maisons, ont rassemblé des familles entières dans des pièces et leur ont tiré dessus à bout portant, comme s’ils piétinaient des insectes, a-t-il déclaré. Des grands-parents et des personnes âgées, parmi lesquels des survivants de l’Holocauste qui ont enduré les nazis, ont été violemment arrachés de chez eux, cette fois par le Hamas, et emmenés à Gaza.»

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien, a déclaré que le blocus de Gaza par Israël et les attaques répétées sur le territoire n’ont pas atteint ses objectifs de détruire les capacités militaires du Hamas et d’assurer la sécurité. Au lieu de cela, cela a infligé de terribles souffrances à la population civile de Gaza, a-t-il avancé.

« Il est temps de mettre fin immédiatement à la violence et à l’effusion de sang, et il est temps de mettre fin à ce blocus et d’ouvrir un horizon politique », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas le moment de laisser Israël redoubler d’efforts dans ses terribles choix. C’est le moment de dire à Israël qu’il doit changer de cap – qu’il existe un chemin vers la paix, où ni les Israéliens ni les Palestiniens ne sont tués. Et c’est celui qui est diamétralement opposé à celui dans lequel Israël s’est embarqué. »