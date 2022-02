Naufrage d’un bateau espagnol au large de Terre-Neuve: au moins quatre morts

MADRID — Un bateau de pêche espagnol a coulé, mardi, au large de Terre-Neuve-et-Labrador, tuant au moins quatre personnes, a annoncé le service de sauvetage maritime espagnol. Trois membres d’équipage ont été secourus et 15 autres sont portés disparus.

Des opérations de recherche sont en cours pour localiser d’autres membres de l’équipage de 22 personnes, a déclaré la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodríguez, ajoutant que les autorités suivaient l’incident «avec inquiétude».

Les autorités canadiennes ont envoyé un hélicoptère et un navire de sauvetage dans la zone, qui se trouve à environ 450 kilomètres au large de l’île de Terre-Neuve, a déclaré une porte-parole des services de sauvetage espagnols.

Le bateau, appelé Villa de Pitanxo, opère depuis la région de Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, et a coulé vers 1 h 00 (HNE) dans une mer agitée, a déclaré la représentante régionale du gouvernement espagnol, Maica Larriba, à la radio publique espagnole.

Elle a dit que l’équipage comprenait 12 Espagnols, huit Péruviens et deux Ghanéens.

Un bateau de pêche espagnol travaillant non loin du site a été le premier à arriver dans la zone et a trouvé trois survivants et quatre corps dans l’une des quatre embarcations de sauvetage du navire de pêche, a indiqué la porte-parole du centre de sauvetage espagnol.

Deux des bateaux d’urgence étaient vides et le quatrième aurait été porté disparu, a déclaré Mme Larriba.

La porte-parole des services de sauvetage, qui n’était pas autorisée à être nommée dans les médias, a déclaré que le centre de secours de Madrid avait reçu la première alerte de la Villa de Pitanxo et coordonnait la réponse avec un centre de secours canadien basé à Halifax.

Le propriétaire du bateau n’a pas immédiatement répondu aux questions écrites sur l’incident.