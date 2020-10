« N’ayez pas peur de la COVID. Ne la laissez pas dominer votre vie », écrit Trump

BETHESDA, Md. — Le président Donald Trump a annoncé lundi qu’il quitterait en soirée l’hôpital militaire où il est soigné pour la COVID-19 depuis vendredi, en assurant qu’il se sentait très bien.

M. Trump a indiqué sur Twitter qu’il quitterait le centre médical militaire national Walter Reed à 18h30.

« N’ayez pas peur de la COVID. Ne la laissez pas dominer votre vie. Sous l’administration Trump, nous avons développé de bons médicaments et un bon savoir. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans ! », a-t-il écrit.

Le principal médecin du président, le docteur Sean Conley, a cependant affirmé lundi après-midi que M. Trump n’était «peut-être pas encore totalement sorti du bois». L’équipe médicale a tout de même déterminé, selon les évaluations et l’état clinique du président, qu’il pouvait retourner à la Maison-Blanche, où il sera entouré d’une «équipe médicale de classe mondiale», pour y poursuivre sa convalescence.

Les médecins avaient révélé dimanche que le taux d’oxygène dans son sang avait chuté soudainement deux fois ces derniers jours et qu’ils lui avaient donné un stéroïde généralement utilisé pour les patients très malades. Ils ont néanmoins assuré que la santé du président s’améliorait.

M. Trump «est prêt à revenir à un horaire de travail normal», a dit le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, à Fox News.

Pendant ce temps, l’éclosion au sein de la Maison Blanche continuait de prendre de l’ampleur : la secrétaire de presse Kayleigh McEnany est devenue lundi la plus récente membre de la garde rapprochée du président à annoncer qu’elle avait été contaminée et à se mettre en isolement.

Moins d’un mois avant le jour du scrutin, le président Trump semble déterminé à se montrer fort malgré sa maladie. Le président, qui est toujours contagieux, a surpris ses partisans qui s’étaient rassemblés devant l’hôpital dimanche en paradant à bord d’un véhicule noir aux vitres remontées. Les agents du Secret Service qui l’accompagnaient portaient des masques et d’autres équipements de protection.

Un week-end de contradictions

Cette sortie a été le point culminant d’un week-end de contradictions qui ont alimenté la confusion sur l’état de santé du président. Alors que le principal médecin de M. Trump offrait un pronostic optimiste sur son état, ses mises à jour quotidiennes manquaient d’informations de base, notamment les résultats de ses examens pulmonaires, ou ont été rapidement embrouillées par des précisions plus sérieuses sur la santé du président par d’autres responsables.

Dans une courte vidéo publiée dimanche par la Maison-Blanche, M. Trump a insisté sur le fait qu’il comprenait la gravité de la situation. Mais ses actions quelques instants plus tard, lorsqu’il est sorti de l’hôpital en voiture avec d’autres personnes simplement pour saluer la foule, suggéraient le contraire.

« C’est de la folie », a écrit sur Twitter le docteur James P. Phillips, médecin au centre médical Walter Reed qui a souvent critiqué le président et sa gestion de la pandémie. « Chaque personne qui était dans le véhicule pendant cette « tournée » présidentielle complètement inutile doit à présent être mise en quarantaine pendant 14 jours. Ils pourraient tomber malades. Ils pourraient mourir. »

Selon les directives des Centres américains de prévention et de contrôle des maladies, « le transport et le déplacement d’un patient avec une infection soupçonnée ou confirmée par le SRAS-CoV-2 en dehors de sa chambre doivent être limités à des fins médicales essentielles ».

Un porte-parole de la Maison-Blanche, Judd Deere, a assuré que la sortie de M. Trump avait été « autorisée par l’équipe médicale », qui l’a jugée « sûre ». Il a ajouté que des précautions avaient été prises, notamment en utilisant des équipements de protection individuelle pour protéger le président et ceux qui l’accompagnaient.

L’équipe de Joe Biden, de son côté, a déclaré que le candidat démocrate à la présidence avait de nouveau été testé pour le coronavirus dimanche et que le résultat était négatif. Cinq jours plus tôt, M. Biden avait passé plus de 90 minutes sur scène avec M. Trump dans le cadre du premier débat entre les candidats. M. Biden, qui a adopté une approche beaucoup plus prudente face à la pandémie, a subi deux tests négatifs vendredi.

Près de 7,4 millions de personnes ont été infectées aux États-Unis depuis le début de la pandémie, et plus de 209 000 en sont mortes.