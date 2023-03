NB: arrestation de trois Africains pour exploitation de jeunes personnes sur le Web

MONCTON, N.-B. — Trois Africains ont été arrêtés jeudi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre d’une enquête sur l’exploitation en ligne d’adolescents et de jeunes adultes.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) précise qu’il s’agit de deux hommes et d’une femme de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest.

La GRC signale qu’au cours des derniers mois, les policiers du Groupe de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet a constaté un nombre accru de cas d’exploitation de jeunes sur le Web visant à leur soutier de l’argent. Des enquêtes ont été initiées après de nombreux signalements dans toute la province.

Jeudi, à la suite de renseignements reçus de la Régie intermunicipale de police Roussillon, sur la rive sud de Montréal, des membres du Service régional de Codiac de la GRC ont exécuté des mandats de perquisition à deux endroits à Moncton et à Dieppe, en lien avec l’enquête. Durant les perquisitions, les policiers ont saisi un certain nombre d’appareils électroniques.

Un homme de 27 ans, un homme de 26 ans et une femme de 26 ans ont été arrêtés. Les trois personnes ont plus tard été remises en liberté et leur comparution en cour est prévue pour une date ultérieure.

Des membres des Services de criminalistique numérique de la GRC au Nouveau-Brunswick ont également participé aux perquisitions.

L’enquête se poursuit à propos de cette affaire.