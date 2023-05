NB: émission d’un mandat d’arrestation pancanadien contre un homme âgé de 26 ans

SAINT-JEAN, N.-B. — Le Service de police de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, rapporte mercredi qu’un mandat d’arrestation pancanadien a été émis contre un homme âgé de 26 ans qui aurait enfreint les conditions de sa libération d’office.

Joseph Antoine résidait dans un centre correctionnel communautaire à Saint-Jean, dans le sud-ouest de la province.

Il purge une peine d’emprisonnement d’un peu plus de deux ans et neuf mois pour plusieurs crimes, dont ceux de possession d’une arme à feu avec munitions, possession d’une arme en violation d’une ordonnance d’interdiction, fuite devant un agent de la paix, conduite dangereuse d’un véhicule à moteur, non-respect d’une ordonnance de probation et vol de moins de 5000 $.

Joseph Antoine est un homme à la peau blanche qui mesure 6 pieds, pèse environ 180 livres, a les cheveux noirs et les yeux de couleur noisette.

Une photo fournie par le Service de police de Saint-Jean le montre avec des tatouages au visage.

La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste bleue, noire et blanche, un t-shirt de couleur marron, un pantalon de survêtement bleu et des espadrilles noires.

La police signale que le jeune a de la famille en Saskatchewan.

Toute personne qui croit l’apercevoir est invitée à ne pas s’en approcher et d’entrer en communication avec la police.