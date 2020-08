NB: événements électoraux aux agendas de Higgs et de Vickers, mardi

FREDERICTON — La campagne électorale est en marche pour une première journée complète au Nouveau-Brunswick au lendemain de l’annonce du premier ministre progressiste-conservateur sortant Blaine Higgs de la tenue d’élections générales provinciales le 14 septembre.

Mardi, M. Higgs doit faire une annonce électorale à Oromocto, au sud-est de Fredericton. Son adversaire du Parti libéral, Kevin Vickers, doit quant à lui faire campagne à Scoudouc, au sud de Shédiac.

En déclenchant une campagne électorale, Blaine Higgs est devenu le premier chef de gouvernement du Canada depuis le début de la pandémie de COVID-19 à plonger l’électorat dans une élection générale.

À la dissolution de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le Parti progressiste-conservateur et le Parti libéral détenaient tous deux 20 sièges. L’Alliance des gens et le Parti vert en possédaient trois chacun; il y avait un député indépendant et deux sièges étaient vacants.