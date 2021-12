NB: hausses en avril et octobre de 1 $ du salaire minimum en 2022, à 13,75 $ l’heure

FREDERICTON — Le salaire minimum au Nouveau-Brunswick augmentera de 2 $ l’heure l’année prochaine – la plus forte hausse en 40 ans –, mais des gens d’affaires soutiennent que la mesure portera un dur coup à des entreprises qui souffrent déjà de la pandémie.

Le ministre du Travail, Trevor Holder, a déclaré jeudi que le salaire minimum actuel de 11,75 $ au Nouveau-Brunswick est le plus bas au pays — et bien loin de celui des provinces atlantiques voisines. «Ça me préoccupe depuis un certain temps en tant que ministre du Travail», a-t-il déclaré aux journalistes. «Pour être bien franc: c’est carrément embarrassant.»

Le Nunavut a le salaire minimum le plus élevé au pays — à 16 $ l’heure — tandis que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et la Colombie-Britannique suivent à 15,20 $ l’heure. Au Québec, il est de 13,50 $ depuis le 1er mai dernier.

Le ministre Holder a déclaré jeudi que l’augmentation de 2 $ se fera en deux phases, à six mois d’intervalle: un dollar le 1er avril et un dollar le 1er octobre, pour atteindre 13,75 $.

Pour le ministre, il s’agit d’une «correction de cap ponctuelle», qui est nécessaire «pour nous rendre plus compétitifs et améliorer le niveau de vie des personnes à faible revenu». M. Holder a déclaré que même si cette hausse aura un impact sur les petites entreprises, elle contribuera à recruter des employés et à les retenir.

Mais Louis-Philippe Gautier, directeur principal des affaires législatives dans l’Atlantique pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, affirme que l’augmentation ajoutera de la pression sur les employeurs, qui tirent déjà le diable par la queue.

«Cette augmentation massive du salaire minimum se produit en fait au pire moment pour de nombreuses petites entreprises», a déclaré jeudi M. Gautier en entrevue. «Il n’y a que 39 % des petites entreprises du Nouveau-Brunswick qui ont retrouvé leurs revenus normaux à ce stade de la pandémie.»

L’augmentation touchera environ 15 500 salariés au salaire minimum et aura un impact sur 30 000 autres Néo-Brunswickois qui gagnent actuellement plus que le salaire minimum actuel, mais moins que les 13,75 $ l’heure promis l’an prochain.

«Certaines entreprises devront potentiellement réduire leurs effectifs parce qu’elles n’auront plus les moyens d’avoir cette masse salariale», a soutenu M. Gauthier. «D’autres entreprises devront essentiellement transférer les coûts aux consommateurs.»

Il a déclaré que les associations de gens d’affaires auraient aimé négocier avec le gouvernement pour obtenir un calendrier différent ou pour obtenir d’autres soutiens.

«Ce qui est malheureux, c’est que le gouvernement a choisi de ne pas discuter avec le milieu des affaires», a déploré M. Gauthier. «Le gouvernement nous a informés de sa décision plus tôt cette semaine.»

Depuis 2019, les augmentations du salaire minimum au Nouveau-Brunswick sont liées aux hausses de l’indice des prix à la consommation. Le ministre Holder a précisé jeudi que cette pratique reprendra en 2023, après le redressement «ponctuel» de l’an prochain.