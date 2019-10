NB: homme recherché pour tentative de meurtre et voies de fait graves.

MONCTON, N.-B. — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) recherche un homme pour tentative de meurtre et voies de fait graves.

Le 16 octobre, en cour provinciale à Moncton, un mandat d’arrestation a été lancé contre Olivier Tumba, un homme de 25 ans.

Les accusations découlent d’un incident survenu le 9 octobre dans un débit de boisson de la rue Champlain, à Dieppe. À l’arrivée des policiers, deux hommes âgés de 32 et 25 ans avaient été blessés par balle. Ils ont été transportés à l’hôpital pour recevoir des soins.

L’enquête se poursuit et la police est toujours à la recherche d’Olivier Tumba. Il mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse 64 kilos (140 livres). Il a les cheveux foncés et les yeux bruns, et il a une phrase tatouée en anglais sur l’avant-bras droit.

Quiconque aperçoit Olivier Tumba est prié de ne pas s’en approcher et de composer immédiatement le 911.