NB: le membre des Hells Angels, Emery Martin condamné à une longue peine de prison

BATHURST, N.-B. — Un membre en règle des Hells Angels, Emery Joseph «Pit» Martin, a été condamné lundi au Nouveau-Brunswick à une longue peine d’emprisonnement en lien avec deux enquêtes de longue haleine sur le trafic de drogue auxquelles a pris part la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La Cour du Banc de la Reine à Bathurst l’a condamné à six ans et demi de détention pour complot de trafic de cocaïne et à un an pour infraction au profit d’une organisation criminelle.

Après sa comparution, le Service correctionnel du Canada l’a repris sous sa garde.

Emery Joseph «Pit» Martin a été arrêté le 25 juin 2018 dans le cadre d’enquêtes criminelles menées par la GRC du Nouveau-Brunswick et l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) qui est composée de policiers québécois de Montréal et de Laval, de la Sûreté du Québec (SQ) et de la GRC.

Les enquêtes s’intéressaient au trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et les comtés de Restigouche, de Madawaska et de Victoria. Au cours des enquêtes, la police a saisi plus de cinq kilos de cocaïne et plus de de 900 000 $ en billets de banque canadiens.

Le 24 juin dernier, Emery Martin a plaidé coupable à des accusations de complot en vue de faire le trafic de cocaïne et de perpétration d’une infraction au profit d’une organisation criminelle.

Les enquêtes ont aussi mené à des condamnations à des peines de prison allant de deux à 12 ans pour sept autres personnes, dont cinq du Nouveau-Brunswick: Daniel Duguay de Saint-Irénée, Eric Degrace d’Évangéline, Jason Poirier d’Inkerman, et Danny Smith et John Watson, tous deux d’Allardville.

Les Québécois Simon Dupuis et Raymond Bertrand ont aussi été condamnés.

Eric Doucet de Chamberlain Settlement a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et connaîtra sa peine le 18 mars prochain. Quant à Normand Godbout de Grand-Sault, il comparaîtra en cour ce jeudi, le 21 octobre.