NB: mandats d’arrestation pancanadiens contre Morgan MacDonald et Sarah Bigford

SAINT-JEAN, N.-B. — Le Service de police de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, demande l’aide du public pour capturer un homme et une femme recherchés en vertu de mandats d’arrestation pancanadiens.

Le 16 mai dernier, avoir été libéré de l’Établissement de l’Atlantique au sud-ouest de Miramichi, Morgan MacDonald ne s’est pas présenté au Centre correctionnel communautaire de Parrtown, à Saint-Jean, comme il devait le faire.

Morgan MacDonald purge une peine de 4 ans, 2 mois, et 28 jours pour le vol qualifié, harcèlement et port d’une arme dissimulée. Il mesure 6 pieds, 1 pouce, pèse 205 livres, a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il a des tatouages au milieu du dos, à l’avant-bras gauche et à l’épaule droite.

Pour sa part, Sarah Bigford a refusé de retourner au Centre d’hébergement communautaire de Saint-Jean le 21 juin dernier. Elle purge une peine de 2 ans de détention pour plusieurs chefs d’accusation de vol, de possession de biens obtenus criminellement et d’omission de se conformer à un engagement.

Sarah Bigford mesure 5 pieds, 8 pouces, pèse 180 livres et a les cheveux bruns. Elle porte des tatouages au majeur gauche, à l’épaule droite et au bas du dos.

La police demande aux gens qui verraient Morgan MacDonald ou Sarah Bigford de ne pas les approcher, mais de contacter leur service de police local.