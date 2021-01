NBC Sport Network ne diffusera plus à compter de la fin de l’année 2021

Le diffuseur de la LNH et de la Premier League anglaise aux États-Unis, la chaîne NBC Sports Network, quittera les ondes à la fin de l’année.

Le président de NBC Sports, Pete Bevacqua, a annoncé vendredi la fermeture de la chaîne dans une note interne adressée au personnel.

«Nous avons décidé que la meilleure prochaine étape stratégique pour notre groupe sportif et toute la société était de fermer complètement NBCSN à la fin de 2021», a déclaré M. Bevacqua.

NBCSN est disponible dans 80,1 millions de foyers, selon la dernière estimation de Nielsen, ce qui est inférieur à ESPN (83,1 millions) et FS1 (80,2 millions).

La chaîne a été lancée par Comcast en 1995 sous le nom de Outdoor Life Network. Elle était surtout connue pour avoir diffusé le Tour de France avant qu’elle n’achète les droits de la LNH en 2005. Elle a ensuite changé son nom pour Versus en 2006 et en NBC Sports Network en 2012 après que Comcast eut acheté NBC Universal, l’année précédente.

M. Bevacqua a indiqué dans la note que les matchs de la Coupe Stanley et les courses NASCAR seront transférés à USA Network dès cette année. Cette chaîne, disponible dans 85,6 millions de foyers, diffusait déjà des matchs éliminatoires des premiers tours des séries de la LNH depuis 2012.

«Cela fera de USA Network une plate-forme extraordinairement puissante sur le marché des médias et donnera à notre programmation sportive une augmentation significative de l’audience, a prédit M. Bevacqua. Nous pensons que l’importance de cette offre est la meilleure stratégie à long terme pour notre groupe sportif, nos partenaires et notre entreprise.»

La nouvelle de la fermeture de NBCSN survient à un moment où NBC doit renégocier plusieurs de ses principales ententes. Le réseau en est à sa dernière des 10 ans du contrat avec la LNH. Les négociations pour les droits de diffusion de la Premier League à compter de la saison 2022-2223 sont en cours.

Plusieurs observateurs prédisent que le prochain accord des droits de diffusion des matchs de la LNH impliquera plusieurs partenaires, dont ESPN et Fox Sports. Le contrat actuel de NBC rapporte en moyenne 200 millions $ par saison au circuit Bettman.

Les ententes de la Premier League sont généralement d’une durée de trois ans, mais NBC a obtenu un forfait de six ans en 2015 en payant près d’un milliard de dollars.

La série NASCAR, dont les courses sont présentées de juillet à novembre sur NBC et NBCSN, a un accord jusqu’en 2024.

Le contrat de la série IndyCar, qui comprend les 500 milles d’Indianapolis, expire à la fin de cette année. Elle a déclaré dans un communiqué que NBC «a toujours été un partenaire transparent, et nous étions conscients de ce changement de stratégie à venir».

Tag Garson, un vice-président de la société de marketing sportif Wasserman, dit que TNT et TBS avaient déjà prouvé qu’il était possible d’avoir une chaîne câblée pouvant bien entremêler ses émissions de divertissement et les sports.

«NBC a fait un excellent travail avec le hockey et le soccer, car il serait difficile pour quiconque de s’en éloigner, souligne-t-il. Dans combien de fenêtres peut-on intégrer une programmation aux États-Unis? C’est sur ce terrain que vont se dérouler les discussions internes. On voudra établir un bon équilibre entre le sport et le divertissement.»

NBC pourrait également mettre des événements supplémentaires sur son service en continu Peacock qui a été lancé l’année dernière. Pas moins de 175 matchs de Premier League sont diffusés sur Peacock cette saison.

– Par Joe Reedy, The Associated Press