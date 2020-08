NÉ: femme accusée pour avoir laissé 4 enfants dans une auto par temps chaud

NEW GLASGOW, N.-É. — Une femme de la Nouvelle-Écosse doit affronter la justice après avoir apparemment abandonné quatre enfants par temps chaud dans une automobile stationnée près d’un magasin à rayons de New Glasgow.

La Police régionale de New Glasgow précise que la dame âgée de 60 ans, de la région de Pictou, fait face à quatre chefs d’accusation d’abandon d’enfant.

Les quatre enfants, trois fillettes et un petit garçon, sont âgés entre 1 et 9 ans. Il semble qu’il faisait très chaud dans l’automobile dans laquelle ils ont été trouvés.

Ils ont tous été transportés à un hôpital de New Glasgow le 29 juillet et ont reçu leur congé plus tard.