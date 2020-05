NÉ: les restes de la militaire Abbigail Cowbrough ramenés à Halifax lundi soir

HALIFAX — Les restes de la dépouille de la sous-lieutenante Abbigail Cowbrough, l’une des six victimes de l’écrasement d’un hélicoptère canadien Cyclone en mer Ionienne au large de la Grèce le 29 avril dernier, seront ramenés à Halifax en début de soirée, lundi.

Les restes de la sous-lieutenante Cowbrough avaient été précédemment retrouvés, identifiés et rapatriés à la Base des Forces armées canadiennes de Trenton, en Ontario.

Le transport de la dépouille de la militaire de 23 ans sera escorté par des véhicules funèbres de l’Aéroport international Stanfield d’Halifax jusqu’à un salon funéraire de Dartmouth.

Dimanche, les Forces armées canadiennes ont confirmé que d’autres restes humains repêchés étaient ceux d’une autre victime de la tragédie, le capitaine Brenden Ian MacDonald, également de la Nouvelle-Écosse.

Les corps des capitaines Maxime Miron-Morin et Kevin Hagen, du sous-lieutenant Matthew Pyke et du caporal-chef Matthew Cousins n’ont pas encore été retrouvés, mais les recherches se poursuivent; ils sont tous présumés morts.

L’accident, dont la cause fait l’objet d’une enquête, représente la plus grande perte de vie en un jour pour les Forces armées canadiennes depuis que six soldats canadiens ont été tués dans un bombardement sur une route de l’Afghanistan lors du dimanche de Pâques en 2007.

Lors de l’accident, l’hélicoptère regagnait son navire d’attache, la frégate NCSM Fredericton à l’issue d’une mission de formation de l’OTAN en Méditerranée.