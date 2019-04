Négo du secteur public: cinq grands syndicats signent un pacte de non-maraudage

MONTRÉAL — Cinq grands syndicats des secteurs public et parapublic viennent de signer un pacte de non-maraudage, en prévision de la négociation qui commencera avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives l’automne prochain, a appris La Presse canadienne.

Toutefois, ce pacte de non-mauradage à cinq ne signifie pas que les cinq négocieront ensemble les conventions collectives. Par ce genre de protocole, qu’on décrit souvent comme un pacte de non-agression, les syndicats s’engagent à ne pas chercher à recruter des membres au sein des autres organisations signataires.

Le pacte de non-maraudage a ainsi été conclu par les trois plus grandes centrales, soit la FTQ, la CSN et la CSQ, de même que la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

Ensemble, les cinq représentent 425 000 travailleurs dans le réseau de la santé et des services sociaux, les commissions scolaires, les collèges et les organisations gouvernementales.

Il faut dire que la dernière période de maraudage intersyndical dans le secteur de la santé, en 2017, avait laissé d’importantes cicatrices au sein de certaines organisations syndicales. La CSN avait alors perdu 23 000 membres.