Négo qui piétine: la FIQ veut perturber la circulation à l’heure de pointe

MONTRÉAL — L’automne chaud promis par la FIQ débutera en fin d’après-midi avec une manifestation d’infirmières au centre-ville de Montréal qui promet de «perturber la circulation».

Quelque 500 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé doivent y converger vers 16h30. Elles distribueront aussi des tracts au sujet de la négociation de leur convention collective, qui dure depuis plusieurs mois.

Les manifestantes doivent d’abord se réunir au métro Montmorency à Laval à 15h15 avant de se diriger vers le centre-ville de Montréal.

C’est le début des moyens de pression plus corsés de la FIQ. Jusqu’ici, la grande organisation syndicale des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques s’était limitée à des moyens de pression plus légers, comme le port de t-shirt, le déroulement de banderole et des manifestations de moindre envergure.

Au mois d’août, le médiateur affecté au dossier de la FIQ, qui avait été nommé le 8 juin, avait conclu à l’impossibilité de présenter une recommandation, tant les positions des parties lui semblaient éloignées l’une de l’autre.

Pourtant, lors d’une rencontre avec le premier ministre François Legault et la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le 21 août, la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, et la ministre LeBel s’étaient dites prêtes à accélérer le rythme des négociations.

En plus de la rémunération, la FIQ a formulé plusieurs demandes touchant principalement la conciliation travail-vie personnelle et le fardeau de tâches.

Elle revendique notamment que le recours au travail en heures supplémentaires ne soit que volontaire, sauf s’il s’agit d’une situation urgente ou exceptionnelle.

Elle demande également l’adoption d’une loi pour établir des ratios sécuritaires infirmière/patients.