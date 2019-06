Négociation des conventions collectives: la consultation des infirmières commence

MONTRÉAL — Les infirmières en ont ras-le-bol et elles entendent bien profiter de la prochaine négociation des conventions collectives avec Québec pour régler plusieurs dossiers.

L’organisation syndicale qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, la FIQ, a commencé lundi à consulter ses membres sur la prochaine convention collective. La consultation a cours à la fois en ligne et lors d’assemblées générales dans les établissements de santé et de services sociaux. Elle durera jusqu’au 16 août.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, lundi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), Nancy Bédard, a dit espérer que cette négociation sera enfin l’occasion de tirer un trait sur les «15 dernières années qui ont été difficiles» dans le réseau de la santé.

Il faut donc des «actions rapides et ciblées» pour retenir les professionnelles en soins dans le réseau, en attirer.

Celles-ci seront donc appelées à discuter des moyens pour y parvenir: ratios professionnelle en soins-patients, stabilité des équipes, mécanisme pour éliminer les heures supplémentaires obligatoires, révision des postes à temps partiel pour qu’ils soient plus stables au plan monétaire et même réinvention des postes à temps complet pour éviter les postes multisites et multiquarts de travail, par exemple.