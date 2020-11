Négociation FIQ_APTS: «silence radio depuis plusieurs semaines» sur les salaires

MONTRÉAL — Bien que la FIQ ait enregistré des avancées majeures dans sa négociation avec Québec sur les ratios et les postes à temps complet, c’est le «silence radio» sur la question salariale.

Cette question salariale est négociée à une table centrale, par une alliance qui réunit la FIQ (Fédération interprofessionnelle de la santé) et l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux).

Quatre grands thèmes y sont discutés: les salaires, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales.

Or, sur ces aspects, l’alliance FIQ-APTS ne relate aucun progrès dans ses discussions avec Québec «depuis plusieurs semaines».

La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, souligne que le gouvernement Legault «encense» les travailleuses de la santé, mais que cela ne se traduit guère aux tables de négociation.

La présidente de l’APTS, Andrée Poirier, affirme que «la coupe est pleine et elle déborde».

Québec a déjà fait savoir que la situation économique était difficile à cause de la pandémie et qu’il avait justement fait des efforts particuliers pour les travailleurs dans la santé.