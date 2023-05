Négociations avec les cigarettiers: mesures de lutte au tabac réclamées

Trois organisations nationales de santé ont publié une lettre ouverte appelant les premiers ministres du Canada à mettre des initiatives de l’avant pour réduire le tabagisme dans le cadre des négociations avec les principales compagnies de tabac visant à récupérer des coûts des soins de santé.

La Société canadienne du cancer, l’Association pulmonaire du Canada et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC croient que les gouvernements devraient accorder la priorité à une réduction de la consommation de tabac lors de pourparlers qui ont commencé il y a quatre ans. Les provinces avaient intenté des poursuites pour dommages collectifs qui totalisent maintenant environ 500 milliards $.

Les organisations déclarent dans la lettre, publiée deux jours avant la Journée mondiale sans tabac, que le tabac cause un bilan dévastateur de maladies et de décès et que les entreprises devraient en être tenues responsables.

Toutes les provinces ont intenté des poursuites contre Imperial Tobacco Canada, Rothmans, Benson and Hedges et JTI-Macdonald, ainsi que leurs sociétés mères étrangères.

Les organisations de santé affirment qu’au moins 10 % de l’argent d’un règlement devrait être affecté à un financement à long terme pour réduire le tabagisme, les entreprises devant effectuer des paiements plus élevés si les objectifs de réduction du tabagisme n’étaient pas atteints.

Rob Cunningham, avocat et analyste principal des politiques pour la Société canadienne du cancer, affirme que les négociations représentent une occasion historique de réduire l’usage du tabac et de contrôler l’industrie du tabac.