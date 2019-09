Négociations du secteur public: l’alliance FIQ-APTS prend forme

MONTRÉAL — La FIQ et l’APTS posent mardi les premiers jalons de leur alliance en vue de la négociation du secteur public, dont le processus devrait s’enclencher en octobre.

Pour la première fois, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui compte 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, et l’Alliance du personnel professionnel et technique dans la santé et les services sociaux (APTS), qui compte 55 000 travailleuses sociales, techniciennes en laboratoires, éducatrices en centre jeunesse et autres, négocieront ensemble pour renouveler leurs conventions collectives.

Mardi, les deux organisations syndicales étaient réunies au Palais des congrès, à Montréal, d’abord dans des salles séparées, puis ensemble pour sceller leur alliance.

Elles déposeront éventuellement au gouvernement du Québec des demandes communes portant sur les salaires, les régimes de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales, a précisé en entrevue Carolle Dubé, présidente de l’APTS.

Les conventions collectives de quelque 450 000 employés de l’État viendront à échéance en mars prochain. Normalement, les demandes des organisations syndicales sont déposées en octobre.