Négos dans la construction: les syndicats incapables de s’entendre sur l’arbitre

MONTRÉAL — Les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives dans l’industrie de la construction sont décidément mal parties: les cinq syndicats ont été incapables de s’entendre sur la nomination d’un arbitre; c’est le ministre du Travail qui devra le nommer.

En vertu des règles, les cinq organisations syndicales qui sont reconnues dans l’industrie de la construction doivent d’abord conclure un protocole de négociation entre elles, avant d’amorcer les négociations face aux associations d’employeurs.

Déjà, à cette étape, elles avaient été incapables de s’entendre. À vrai dire: les quatre plus importantes ont signé le protocole de négociation, mais la CSN-Construction, qui ne représente que 6 pour cent des travailleurs de l’industrie, a refusé de le signer et a choisi de demander l’arbitrage.

Or, les cinq ont aussi été incapables de s’entendre sur le choix de l’arbitre, a appris La Presse canadienne. C’est donc le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, qui devra trancher.

Ces embûches surviennent alors que le ministre souhaitait justement améliorer le climat des relations de travail dans l’industrie et que les négociations commencent plus tôt, afin de donner plus de temps aux parties pour s’entendre et éviter un autre conflit de travail.