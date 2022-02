Neige et pluie verglaçante: une tempête hivernale balaie les États-Unis

AUSTIN, Texas — Des millions d’Américains seront touchés au cours des prochaines heures par une puissante tempête hivernale qui mélangera pluie, pluie verglaçante et neige.

Le cœur du pays sera le premier à être frappé dès mercredi. Des transporteurs aériens ont annulé des centaines de vols, les gouverneurs ont demandé à leurs citoyens d’éviter les déplacements et des écoles ont fermé leurs portes.

Des avertissements et des veilles de tempête hivernale sont en vigueur du Nouveau-Mexique et du Colorado jusqu’au Maine. De la pluie verglaçante, de la giboulée et de la neige tombaient mercredi matin sur l’Oklahoma, le Kansas, le Missouri, l’Illinois, l’Indiana et le Michigan.

Plus de trente centimètres de neige étaient possibles sur des secteurs du Kansas, du Missouri, de l’Illinois et du Michigan avant que la tempête ne passe son chemin.

«Ce sera un système très déplaisant et ça va rendre les déplacements très difficiles», a dit le météorologue Marty Rausch, du Service national de météorologie des États-Unis.

L’impact de la tempête est ressenti aussi loin vers le sud que le Texas. Le gouverneur Greg Abbott a assuré que son État est prêt, un an après qu’une tempête de glace ait décimé le réseau électrique du Texas et provoqué une des pires pannes de l’histoire des États-Unis. Les prévisions de cette année sont toutefois moins catastrophiques que celles de février 2021.

«Personne ne peut garantir qu’il n’y aura pas de pannes, a dit M. Abbott mardi. Mais nous allons tout faire pour que la lumière reste allumée partout à travers l’État.»

M. Abbott a ajouté que les conditions seront «extraordinairement dangereuses» sur des milliers de kilomètres de routes texanes au cours des prochains jours.

Plus d’un millier de vols prévus pour mercredi ont été annulés, selon le site FlightAware.com, dont la moitié de ceux qui étaient à l’horaire à Saint Louis. Les aéroports de Chicago, Kansas City et Détroit ont annulé plus de vols que d’habitude. Le transporteur aérien Southwest Airlines a annulé des dizaines de vols par mesure de précaution.

Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a décrété un état d’urgence, au moment où des conseils scolaires et des universités déplaçaient leurs cours en ligne ou les annulaient tout simplement.

Les parlementaires de l’Illinois ont annulé une rencontre de trois jours prévue cette semaine, alors que le centre de l’État attend des chutes de neige et de glace importantes, ainsi que des rafales puissantes.

Dans l’Oklahoma, le gouverneur Kevin Stitt a annoncé un état d’urgence qui demeurera en vigueur pour les sept prochains jours. L’État se prépare à recevoir une vingtaine de centimètres de neige, mais les dirigeants assurent que le réseau électrique devrait tenir le coup.

Le Service national de météorologie des États-Unis prédit qu’entre 15 et 30 centimètres de neige tomberont d’ici à jeudi matin sur des secteurs des Rocheuses et du Midwest. Des chutes de glace sont probables du Texas jusqu’à la vallée de l’Ohio.

Entre 20 et 40 centimètres de neige pourraient tomber mercredi et jeudi sur des secteurs du Michigan, dont la région de Détroit. Le maire de la métropole a mis en place des mesures d’urgence et les employés de la voirie effectueront des quarts de travail de douze heures pour entretenir les routes.