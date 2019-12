Neige, grésil et pluie attendus au Canada atlantique

HALIFAX — Environnement Canada a émis des avertissements et des bulletins météorologiques spéciaux pour la majeure partie du Canada atlantique, indiquant qu’un «mélange de temps hivernal» est sur le point d’arriver.

Des avertissements de neige et de pluie verglaçante ont été émis pour tout le Nouveau-Brunswick, à l’exception de la côte sud-est de la province.

De fortes neiges, de la pluie verglaçante et du grésil sont prévus de mardi matin à mardi soir, du sud vers le nord, et la neige continuera de tomber jusqu’à mercredi soir.

En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, Environnement Canada prévoit un mélange de neige et de pluie au cours des trois prochains jours, les précipitations se déplaçant lentement vers le nord et l’est à travers les deux provinces jusqu’à lundi soir.

Les régions proches de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse peuvent s’attendre à de la pluie, avec des périodes de fortes pluies mardi, alors que les régions intérieures de la province et la vallée d’Annapolis pourraient recevoir de la pluie verglaçante ou du grésil pendant une période prolongée.

Presque toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador — à l’exception des péninsules d’Avalon, Burin et Bonavista — est frappée par des bulletins météorologiques spéciaux qui annoncent pour mardi des averses de pluie verglaçante, du grésil et des chutes de neige dans les régions ouest.