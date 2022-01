Nettoyage des puits orphelins: les dépôts de garantie ne suffisent pas, selon le DPB

OTTAWA — Le directeur parlementaire du budget a constaté que le coût du nettoyage des puits de pétrole et de gaz orphelins en Alberta et en Saskatchewan dépasse déjà les sommes perçues auprès des producteurs pour la remise en état des sites.

Dans un rapport publié mardi matin, le bureau d’Yves Giroux estime que le coût de ce nettoyage atteindra plus d’un milliard de dollars d’ici 2025.

Les dépôts de garantie disponibles en Alberta s’élevaient à 237 millions $ en octobre 2021, alors que le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que le coût total du nettoyage s’élèvera à 415 millions $ cette année-là. Il en résulte donc un écart estimé à 178 millions $ entre octobre et la fin de 2021.

Selon le DPB, cet écart passera à 642 millions $ d’ici 2025 si d’autres fonds ne sont pas obtenus — et cette estimation des coûts ne tient pas compte des puits existants qui pourraient devenir orphelins après 2025.

Les puits orphelins sont des puits de pétrole et de gaz abandonnés par des entreprises en faillite, sans propriétaires pour assainir les sites.

M. Giroux affirme que plus de la moitié des 1,7 milliard $ versés par Ottawa aux gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique pour le nettoyage ont été remis à des entreprises viables, et non pas à des entreprises qui présentaient un risque financier très élevé.

Les estimations du DPB ne visent que la «production classique» terrestre de pétrole et de gaz, et n’incluent pas les coûts potentiels de nettoyage des sables bitumineux.

«La croissance du nombre de puits orphelins, inactifs et colmatés constitue un risque financier en raison de l’augmentation des coûts associés au nettoyage, des montants de dépôt de garantie insuffisants pour couvrir les dépenses de fermeture et du nombre croissant d’entreprises qui n’ont pas la capacité financière de respecter les obligations de fermeture», conclut le DPB.