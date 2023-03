Neuf décès dans un séisme de magnitude 6,5 qui a secoué le Pakistan et l’Afghanistan

ISLAMABAD — Un tremblement de terre de magnitude 6,5 a secoué une grande partie du Pakistan et de l’Afghanistan, mardi, faisant fuir les habitants paniqués des maisons et des bureaux et effrayant les gens même dans les villages reculés. Au moins neuf personnes sont mortes.

Plus de 100 personnes ont été transportées dans des hôpitaux de la région de la vallée de Swat, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré Bilal Faizi, porte-parole des services d’urgence pakistanais à l’Associated Press.

M. Faizi et d’autres responsables ont fait savoir que neuf personnes étaient mortes lorsque les toits se sont effondrés dans diverses régions du nord-ouest du Pakistan. Des dizaines d’autres ont été blessées dans ce tremblement de terre, dont l’épicentre était situé en Afghanistan, mais qui a été ressenti jusqu’au Tadjikistan voisin.

Taimoor Khan, un porte-parole de l’autorité provinciale de gestion des catastrophes dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré qu’au moins 19 maisons en briques crues s’étaient effondrées dans des zones reculées.

Les puissantes secousses ont poussé de nombreuses personnes à fuir leur maison et leur bureau à Islamabad, la capitale pakistanaise, certaines récitant des versets du Coran. Les médias ont suggéré que des fissures étaient apparues dans certains immeubles d’habitation de la capitale.

La même scène s’est répétée à Kaboul et dans d’autres régions de l’Afghanistan.

La Société américaine de géologie a déclaré que le centre du séisme de magnitude 6,5 était situé à 40 km au sud-sud-est de Jurm, dans la région montagneuse de l’Hindukush, en Afghanistan, à la frontière du Pakistan et du Tadjikistan. L’agence américaine a indiqué que la profondeur du tremblement de terre était de 187,6 km.

À Peshawar, la capitale de la province de Khyber Pakhtunkhwa, à la frontière avec l’Afghanistan, des personnes ont été vues debout devant leur maison et leur bureau.

Le premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, a déclaré dans un communiqué qu’il avait demandé aux responsables de la gestion des catastrophes de rester vigilants pour faire face à toute situation.

Zabihullah Mujahid, le principal porte-parole du gouvernement taliban en Afghanistan, a écrit sur Twitter que le ministère de la Santé publique avait ordonné à tous les centres de santé d’être en alerte.

Cette région de l’Asie du Sud-Ouest est sujette à de violents bouleversements sismiques. Un séisme de magnitude 7,6 en 2005 avait fait des milliers de morts au Pakistan et au Cachemire.

L’an dernier, dans le sud-est de l’Afghanistan, un séisme de magnitude 6,1 avait frappé une région montagneuse accidentée, aplatissant des maisons en pierre et en briques crues. Les dirigeants talibans d’Afghanistan avaient estimé le nombre total de morts à 1150, avec des centaines d’autres blessés, tandis que les Nations unies avaient proposé une estimation inférieure, de 770 morts.