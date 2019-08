Neuf femmes accusent le chanteur d’opéra Placido Domingo de harcèlement sexuel

Pendant des décennies, Placido Domingo, l’un des chanteurs d’opéra les plus connus et célébrés, a tenté de faire pression sur des employées et collègues féminines pour les inciter à avoir des relations sexuelles en faisant miroiter des occasions d’avancement professionnel, puis en nuisant à leur carrière lorsqu’elles refusaient ses avances, selon de nombreuses personnes interrogées par l’Associated Press (AP).

Considéré comme l’un des plus grands chanteurs d’opéra de tous les temps, Placido Domingo est également un chef d’orchestre prolifique et aussi le directeur de l’Opéra de Los Angeles. Le multiple gagnant de prix Grammy est une figure extrêmement respectée dans son milieu, décrit par ses collègues comme un homme charmant et énergique qui travaille sans relâche pour promouvoir son art.

Mais ses accusatrices et d’autres personnes qui gravitent dans ce milieu disent qu’il y a un aspect trouble à Placido Domingo, âgé de 78 ans. Selon l’une de ces personnes, le côté sombre du chanteur a longtemps été un secret de polichinelle dans le monde de l’opéra.

Huit chanteuses et une danseuse ont déclaré à l’AP qu’elles avaient été harcelées sexuellement par la vedette espagnole, mariée de longue date, lors de rencontres qui se sont déroulées sur trois décennies à partir de la fin des années 1980. Les faits se seraient produits notamment dans des compagnies d’opéra au sein desquelles il occupait des postes de direction.

Une accusatrice a déclaré que Placido Domingo avait posé sa main sur sa jupe et trois autres ont déclaré qu’il leur avait imposé des baisers humides sur les lèvres, dans un vestiaire, une chambre d’hôtel et lors d’un dîner.

«Un dîner d’affaires n’est pas étrange», a déclaré l’une des chanteuses. «Quelqu’un qui essaie de te tenir la main pendant un dîner d’affaires est étrange — ou poser sa main sur ton genou est un peu étrange. Il te touchait toujours d’une manière ou d’une autre et t’embrassait toujours.»

De nombreuses allégations

En plus des neuf accusatrices, une demi-douzaine d’autres femmes ont déclaré à l’AP que les propositions suggestives de Domingo les mettaient mal à l’aise, y compris une chanteuse qui a déclaré que le chanteur d’opéra lui avait demandé à plusieurs reprises de sortir avec elle après l’avoir engagée pour chanter dans une série de concerts avec lui dans les années 1990.

L’Associated Press a également parlé à plus d’une trentaine de chanteurs, danseurs, musiciens, employés en coulisses, professeurs de chant et administrateurs, qui ont déclaré avoir été témoins de comportements sexuels inappropriés de la part de Placido Domingo qui sollicitait les plus jeunes femmes en toute impunité.

Placido Domingo n’a pas répondu aux questions détaillées de l’AP concernant des incidents spécifiques, mais il a publié une déclaration dans laquelle on peut lire:

«Les allégations de ces personnes anonymes remontant à trente ans sont profondément troublantes et, telles que présentées, inexactes.»

«Néanmoins, il est douloureux d’entendre dire que j’ai peut-être bouleversé quelqu’un ou que je l’ai mis mal à l’aise — peu importe le temps passé et malgré mes meilleures intentions. Je pensais que toutes mes interactions et mes relations étaient toujours les bienvenues et étaient consensuelles. Des gens qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi savent que je ne suis pas quelqu’un qui voudrait intentionnellement nuire, offenser ou embarrasser qui que ce soit.»

Dans cette déclaration Placido Domingo a souligné que les règles et les normes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que celles du passé et il a indiqué être «béni et privilégié d’avoir eu une carrière de plus de 50 ans à l’opéra» et promet de se «tenir aux normes les plus élevées».

Sept des neuf accusatrices ont déclaré à l’AP qu’elles estimaient que leur carrière avait été durement ébranlée après avoir rejeté les avances de Placido Domingo, certaines affirmant que les rôles qu’il promettait ne se matérialisaient jamais et plusieurs ont mentionné que lorsqu’elles décidaient de travailler pour d’autres employeurs, elles n’étaient plus jamais embauchées par Placido Domingo.

Une seule des neuf femmes a consenti à être identifiée. Il s’agit de Patricia Wulf, une mezzo-soprano qui a chanté avec Placido Domingo à l’Opéra de Washington. Les autres ont demandé à garder l’anonymat, affirmant qu’elles travaillent toujours dans le milieu et craignent des représailles ou d’être humiliées publiquement, voire de faire l’objet de harcèlement.

Des appels persistants

Les récits des accusatrices font ressortir des comportements remarquablement similaires, notamment lorsque Placido Domingo les contactait de manière persistante.

Ces femmes affirment que le chanteur d’opéra les avait appelées à plusieurs reprises à la maison tard dans la nuit. Elles indiquent également que l’homme exprimait de l’intérêt pour leur carrière et demandait à les rencontrer en privé sous le prétexte de prodiguer des conseils professionnels.

Aucune des femmes ne pouvait offrir de documentation, comme des messages téléphoniques, mais l’Associated Press a parlé à de nombreux collègues et ami(e)s à qui elles s’étaient confiées. En outre, l’AP a vérifié de manière indépendante que les femmes travaillaient là où elles l’avaient mentionné et que Placido Domingo travaillait à ces endroits à ces moments précis.

Deux des femmes ont brièvement cédé aux avances de Placido Domingo, estimant qu’elles ne pouvaient pas risquer de compromettre leur carrière en disant non à l’homme le plus puissant de leur profession.

L’une d’elles a déclaré qu’elle avait couché avec lui à deux reprises, notamment à l’hôtel Biltmore de Los Angeles. Quand Placido Domingo quitta la chambre pour un spectacle, la femme a affirmé qu’il avait déposé 10 dollars sur la commode en disant: «Je ne veux pas que vous vous sentiez comme une prostituée, mais je ne voulais pas non plus que vous ayez à payer pour vous garer.»

Le mouvement #MoiAussi

Les accusatrices se sont dites encouragées par le mouvement #MoiAussi, et elles étaient pour la plupart jeunes et au début de leur carrière au moment des faits reprochés.

Plusieurs d’entre elles ont déclaré avoir pris des mesures extrêmes pour esquiver Placido Domingo, notamment en demandant à leurs collègues de rester avec elles pendant qu’elles étaient au travail ou encore en évitant de répondre au téléphone de leur domicile.

Une chanteuse qui fait partie des femmes à l’origine des allégations contre Placido Domingo avait 23 ans et jouait dans le choeur de l’Opéra de Los Angeles quand elle a rencontré la vedette pour la première fois en 1988. Elle se souvient d’avoir essuyé sa salive après un baiser humide au cours d’une scène, après quoi l’homme lui aurait murmuré à l’oreille: «J’aurais aimé ne pas être sur scène.»

Elle a affirmé que Placido Domingo a commencé à l’appeler fréquemment à la maison, bien qu’elle ne lui ait jamais donné son numéro. «Il disait des choses comme: « Viens dans mon appartement. Allons chanter quelques arias. Je te guiderai. J’aimerais savoir ce que tu peux faire pour la distribution »», a-t-elle déclaré.

Chaque fois qu’il rentrait à Los Angeles au cours des trois années qui ont suivi, elle a mentionné qu’il était très affectueux, qu’il glissait une main autour de sa taille ou l’embrassait sur la joue trop près de sa bouche. Il entrait dans sa loge sans y être invité, a-t-elle soutenu, ce qui, selon elle, avait pour but de la surprendre déshabillée.

La mezzo-soprano a affirmé qu’elle essayait énergiquement d’éviter de se retrouver seule avec lui, tout en s’efforçant de ne pas l’insulter. Mais il ne comprenait pas l’allusion, a-t-elle dit.

Elle a relaté qu’elle avait accepté de rencontrer Placido Domingo un soir vers 23 h, mais le rendez-vous n’a pas eu lieu, car elle dit avoir eu «une attaque de panique». «J’ai paniqué et je refusais de répondre au téléphone. Il a laissé des messages au point de remplir la machine et m’a appelé jusqu’à 3h30 du matin.»

Elle a déclaré qu’en 1991, elle a finalement cédé et a «couché» avec lui.

«J’étais à court d’excuses pour l’éviter. C’était comme, « OK, je suppose que c’est ce que je dois faire. » »

Elle a mentionné avoir eu des relations sexuelles avec Placido Domingo à deux reprises, dans son appartement de Los Angeles et à l’hôtel Biltmore, où il avait laissé l’argent sur la commode.

Une autre jeune chanteuse de l’Opéra de Los Angeles, où Placido Domingo était le nouveau directeur artistique, a déclaré que celui-ci avait immédiatement commencé à l’appeler chez elle après l’avoir rencontré lors d’une répétition en 1988.

«Il disait qu’il voulait me parler en tant que futur directrice artistique de la compagnie» et discuter des rôles possibles, a-t-elle dit. «Ensuite, il baissait la voix et disait: » Maintenant, je vais vous parler en tant que Placido »», a-t-elle expliqué, et il demandait de la rencontrer — pour prendre un verre, pour voir un film, pour aller à son appartement pour qu’il lui prépare le petit déjeuner.

Lors d’une de ses fréquentes visites dans sa loge, il s’est penché vers l’avant pour embrasser ses joues et il a placé une main sur le côté de sa poitrine, a-t-elle déclaré.

La chanteuse — qui avait 27 ans et commençait tout juste sa carrière — a dit qu’elle se sentait piégée.

«J’étais totalement intimidée et j’avais envie de lui dire non, mais ce serait comme dire non à Dieu. Comment peux-tu dire non à Dieu?» a-t-elle dit.

Alors que les appels se poursuivaient, elle a cessé de répondre au téléphone. En personne, elle fournissait des excuses et elle disait qu’elle était occupée ou fatiguée et qu’elle était mariée. Mais finalement, elle dit avoir cédé à la peur de ne plus pouvoir travailler dans le milieu.

Elle a indiqué qu’elle s’était rendue à son appartement, où ils se sont livrés à des «caresses lourdes» et à du «tripotage».

Dans les jours et les semaines qui ont suivi, elle a déclaré que Placido Domingo l’avait appelée à plusieurs reprises. «Je me sentais comme une proie. J’avais l’impression d’être chassée par lui», a-t-elle affirmé.

La chanteuse a dit qu’une fois que Domingo avait pris le contrôle des décisions concernant la distribution des rôles à l’Opéra de Los Angeles en 2000, il ne l’avait plus jamais embauchée.

Une réputation déjà connue

Une autre chanteuse qui travaillait à Los Angeles au milieu des années 2000 a confié à l’AP qu’elle connaissait déjà la réputation de Placido Domingo lorsqu’il a commencé à montrer de l’intérêt envers sa carrière et qu’elle veillait à toujours avoir une raison pour rentrer chez elle immédiatement après le travail.

Un soir, après une répétition, il l’a prise au dépourvu en lui demandant si elle pouvait le ramener à la maison, ce qu’elle trouva «ridicule».

«Pourquoi Placido Domingo n’avait pas de moyen pour rentrer chez lui? Mais qu’allais-je faire?»

Dans la voiture, a-t-elle dit, il a posé sa main sur sa jambe, lui a demandé de se garer près de son immeuble, puis il s’est penché et a essayé de l’embrasser. Elle a précisé qu’il lui avait demandé de monter chez lui, ce qu’elle a refusé en disant qu’elle avait d’autres plans pour la soirée.

Elle a relaté que quelques semaines plus tard, Placido Domingo s’était approché d’elle un soir où il savait qu’elle devait rester tard et il l’avait invitée à se rendre dans son appartement pour pratiquer.

Elle s’y est rendue, car, a-t-elle déclaré, «j’avais l’impression de l’avoir évité pendant six semaines. Il s’agit de Placido et il est mon patron et il propose de travailler avec moi pour ce rôle».

Il s’est versé deux verres de vin, et elle a relaté ceci: «Il s’est assis au piano à queue et nous avons vraiment chanté, et nous avons travaillé. Et il m’a donné des leçons particulières et a été très élogieux.»

Toutefois, après cette pratique, elle a affirmé qu’il avait glissé sa main sous sa jupe avant qu’elle ne décide de partir.

«Je suis rentrée à la maison et j’étais terrifiée à l’idée de retourner travailler», a-t-elle déclaré. «J’étais figée dans la terreur durant tout ce contrat.»

Depuis, elle a chanté au Metropolitan Opera de New York, à l’Opéra de San Francisco et ailleurs, mais elle a déclaré n’avoir plus jamais été embauchée pour chanter à l’Opéra de Los Angeles ou avec Placido Domingo.

«Est-ce que tu dois rentrer à la maison?»

La mezzo-soprano Patricia Wulf a confié que lorsque Placido Domingo occupait les fonctions de directeur artistique et de directeur général de l’Opéra de Washington, le chanteur lui posait soir après soir la même question.

«Chaque fois que je quittais la scène, il était dans les coulisses pour m’attendre», a-t-elle déclaré. «Il s’approchait de moi, le plus près possible, il mettait son visage contre le mien, il baissait la voix et disait: « Patricia, est-ce que tu dois rentrer à la maison ce soir? »»

Elle a dit qu’elle le repoussait régulièrement, mais qu’il se montrait persistant.

Patricia Wulf a soutenu qu’elle avait même déjà tenté de se cacher de Placido Domingo derrière un pilier. Elle se retirait aussi dans sa loge et jetait un coup d’œil avant son départ pour s’assurer qu’il n’était pas dans le couloir, a-t-elle mentionné.

«Dès que vous quittez le travail, vous vous dites: « Est-ce que je viens de ruiner ma carrière? » Et cela a duré tout le temps de cette production.»

Une danseuse qui a travaillé avec la vedette dans plusieurs villes a déclaré qu’un Domingo aguicheur l’avait appelé à multiples reprises, tard dans la nuit, tout au long des années 1990, laissant des messages effrontés qu’elle écoutait sous le choc, avec son mari.

Placido Domingo lui demandait de le rencontrer, y compris dans sa chambre d’hôtel, mais elle n’est allée que dîner qu’avec lui, dans le cadre de «rencontres d’affaires». Pourtant, a-t-elle dit, ses mains se posaient sur son genou ou alors il lui tenait la main ou l’embrassait sur la joue d’une manière qui la mettait mal à l’aise.

Elle a dit qu’elle demandait à son mari: «Est-ce qu’il comprend dans quelle situation risquée il me met, et qu’il peut ruiner mon mariage, ma carrière?»

«Quand vous travaillez pour l’homme le plus puissant de l’opéra, vous essayez de jouer le jeu», a-t-elle déclaré.

Un après-midi, alors qu’ils travaillaient ensemble à l’Opéra de Washington, elle a déclaré que Placido Domingo lui avait demandé de se retrouver pour dîner au restaurant de son hôtel afin de discuter du travail. Après le repas, il a dit qu’il devait s’arrêter dans sa chambre avant qu’ils ne se rendent à une répétition.

«Il m’a emmenée dans sa chambre, apparemment pour ramasser ses affaires, et il m’a invitée à entrer», a-t-elle déclaré. «Et il a commencé à me prendre dans ses bras et à m’embrasser.»

Elle l’a repoussé, a-t-elle dit, en insistant sur le fait qu’elle devait se rendre à la répétition.

«Quand j’ai signifié clairement que je ne coucherais pas avec lui, il m’a simplement conduit à l’ascenseur et il est retourné dans sa chambre», a-t-elle déclaré. «Les portes de l’ascenseur se sont ouvertes et je me suis effondrée. Je suis tombée par terre dans l’ascenseur et je transpirais abondamment.»

Un ancien gestionnaire d’opéra a déclaré qu’il savait depuis des années que Placido Domingo «poursuivait constamment» la danseuse. Et un chef d’orchestre qui est ami avec la danseuse a dit se souvenir qu’après qu’elle ait refusé les avances de Domingo, «on lui a coupé l’herbe sous le pied pendant plusieurs années».

Après l’incident de l’hôtel, la danseuse a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé avec la vedette pendant plusieurs années.

«Il y a des années où j’étais complètement abattue et effrayée de ne plus jamais être embauchée», a déclaré la danseuse.

«Ce qu’il a fait est mal», a-t-elle dit. «Il a utilisé son pouvoir, il a harcelé des femmes, il a placé des femmes dans des positions de vulnérabilité. Des personnes ont quitté le milieu et ont été effacées. Et cela, parce qu’elles se sont soumises ou parce qu’elles ont refusé de se soumettre à lui.»