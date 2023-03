Neuf policiers ont été tués au Canada depuis six mois

Une policière de la Sûreté du Québec a été poignardée à mort, lundi soir, après avoir tenté d’arrêter un suspect à Louiseville, en Mauricie. La sergente Maureen Breau, mère de deux enfants, avait plus de 20 ans d’expérience et était à quatre jours de commencer un nouvel emploi d’enquêteuse.

Le suspect de 35 ans, dont l’identité n’a pas été révélée, a ensuite été abattu par d’autres policiers arrivés sur les lieux.

Au moins huit autres policiers ont été tués au Canada depuis septembre 2022. Voici un aperçu de leurs cas:

Travis Jordan, 35 ans, et Brett Ryan, 30 ans

Les policiers d’Edmonton ont été abattus lorsqu’ils ont répondu à un appel concernant un différend familial dans un appartement, le 16 mars.

Un garçon de 16 ans a tiré plusieurs coups de feu sur les policiers alors qu’ils s’approchaient, et les agents n’ont pas eu la possibilité de riposter. L’adolescent a ensuite tiré et blessé sa mère lors d’une lutte pour saisir l’arme à feu, et il s’est suicidé.

L’agent Ryan, un ancien ambulancier, faisait partie du Service de police d’Edmonton depuis cinq ans et demi et il était sur le point de devenir père.

L’agent Jordan a quitté la Nouvelle-Écosse pour s’installer à Edmonton afin de pouvoir réaliser son rêve d’enfance de devenir policier. Il était membre de ce service depuis près de neuf ans.

Grzegorz Pierzchala, 28 ans

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a indiqué que Grzegorz Pierzchala répondait à un appel pour un véhicule dans un fossé à l’ouest de Hagersville, le 27 décembre, et qu’il a été tué par balle dans une embuscade lorsqu’il est arrivé.

L’agent Pierzchala faisait partie de la PPO depuis environ un an; quelques heures avant sa mort, il avait été informé qu’il avait passé sa période de probation de 10 mois.

Il était auparavant constable spécial à Queen’s Park et, enfant, rêvait de devenir policier. Ses collègues se souviennent de lui comme d’un policier merveilleux avec «le plus grand cœur d’or que vous puissiez imaginer».

Deux personnes ont été accusées du meurtre au premier degré.

Shaelyn Yang, 31 ans

Shaelyn Yang a été tuée après avoir été poignardée à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 18 octobre, alors qu’elle tentait de remettre un avis d’expulsion à un homme qui vivait dans une tente dans un parc local.

Au cours d’une altercation qui a entraîné sa mort, l’agente spécialisée en santé mentale et en aide aux sans-abri à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a tiré sur l’homme, qui a survécu.

La GRC a décrit l’agente Yang comme une personne gentille et attentionnée qui voulait aider les gens qui ont des problèmes de santé mentale et les sans-abri.

La «police des polices» en Colombie-Britannique — l’Independent Investigations Office — a déclaré qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de croire que l’agente Yang avait commis une infraction.

L’homme a depuis été accusé de meurtre au premier degré.

Devon Northrup, 33 ans, et Morgan Russel, 54 ans

Les agents Devon Northrup et Morgan Russel du Service de police de Simcoe Sud, en Ontario, ont été tués le 11 octobre après avoir répondu à un appel dans une résidence d’Innisfil.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) a déclaré qu’aucun des agents n’avait sorti son arme avant d’être abattu. L’UES a ajouté qu’un homme de 22 ans avait tiré sur les deux policiers et qu’il était également mort dans la fusillade.

L’agent Northup est resté dans les mémoires de ses collègues comme un policier drôle, gentil et dévoué qui a fait partie de l’équipe de sensibilisation aux crises de santé mentale.

Des collègues ont indiqué que l’agent Russell avait ignoré les promotions et retardé sa retraite pour continuer à travailler dans une communauté qu’il avait servie pendant 33 ans.

L’agent Russell a été décrit comme un mentor, qui a siégé au comité d’embauche qui a lancé la carrière de l’agent Northrup. On se souvient également de lui comme d’un policier discipliné formé aux négociations pour désamorcer les crises.

Travis Gillespie, 38 ans

Travis Gillespie, un agent de la Police régionale de York, en Ontario, est décédé dans un accident de voiture alors qu’il se rendait au travail le 14 septembre.

L’agent Gillespie faisait partie de ce corps policier depuis environ deux ans; il avait travaillé auparavant comme constable spécial au sein des agences de transport Metrolinx et GO Transit, à Toronto.

On se souvient de lui comme d’un père de famille doté d’une attitude positive, d’un grand sens de l’humour et d’un engagement de toute une vie au service des communautés. Ses collègues ont dit de lui qu’il les avait aidés à devenir meilleurs dans leur travail.

Un homme de 23 ans de Markham fait face à des accusations de conduite avec facultés affaiblies en lien avec la collision.

Andrew Hong, 48 ans

Andrew Hong a été abattu dans une embuscade le 12 septembre dans un Tim Hortons de Mississauga, en Ontario, alors qu’il achetait du café pour ses collègues pendant une pause.

De nombreuses personnes qui ont pris la parole lors de ses funérailles ont rappelé que le fait qu’il allait chercher du café était révélateur de sa générosité. Des proches ont décrit l’agent Hong comme un formateur naturel qui a non seulement enseigné diverses compétences à ses enfants, mais qui a également donné de précieuses leçons à ses stagiaires de l’unité moto.

L’homme qui a tué l’agent Hong a ensuite tiré sur trois personnes dans un atelier de carrosserie — tuant deux personnes et en blessant une autre — avant d’être tué par la police.