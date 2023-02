New York: deuxième jour de panne électrique à l’aéroport JFK

NEW YORK — Une panne électrique interférait vendredi, pour une deuxième journée de suite, avec les activités de l’aéroport international John F. Kennedy, à New York.

Des passagers se sont retrouvés sans nulle part où aller quand des vols ont été annulés ou détournés vers d’autres destinations.

Les responsables de l’aéroport ont indiqué sur Twitter, tard jeudi, que le terminal 1, qui accueille les vols internationaux, demeurerait fermé vendredi «en raison de problèmes électriques». Ils ont conseillé aux voyageurs de se renseigner avant de se déplacer.

La panne est attribuable à un petit incendie qui a éclaté dans un panneau électrique, selon les dirigeants. Les flammes ont rapidement été éteintes.

L’Autorité portuaire de New York et New Jersey, qui gère les grands aéroports new-yorkais, a dit qu’elle tente d’envoyer les vols concernés vers d’autres terminaux.

Mais certains avions ont dû rebrousser chemin. Un avion d’Air New Zealand avait traversé les deux tiers du Pacifique quand il a été contraint de rentrer à Auckland. Il s’est finalement posé en Nouvelle-Zélande après 16 heures de vol.

L’Autorité portuaire n’a pas fourni de mise à jour vendredi.