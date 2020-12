New York: la police arrête un homme qui a ouvert le feu devant une cathédrale

NEW YORK — Un détective, un sergent et un officier ont tiré 15 coups de feu après qu’un homme a commencé à ouvrir le feu à la cathédrale Saint John the Divine, église mère du diocèse épiscopal de New York, juste avant 16 heures.

«C’est par la grâce de Dieu aujourd’hui», a déclaré le commissaire de police de New York, Dermot Shea, que personne à part le tireur n’a été touché.

Des témoins ont indiqué à la police que l’homme criait «tuez-moi» en tirant des coups de feu, a déclaré Dermot Shea. Le nom de l’homme n’a pas été divulgué en attendant une identification officielle.

L’homme a une longue histoire criminelle et portait un sac contenant une canette d’essence, une corde, du fil, des couteaux et une Bible, a déclaré Dermot Shea.

Le commissaire de police a qualifié les actions des policiers «d’héroïques». Le concert de 45 minutes venait de se terminer et les gens commençaient à s’éloigner lorsqu’une série de coups de feu a été entendue.

Des gens se sont mis à courir sur l’avenue Amsterdam en hurlant et en se couchant sur le trottoir. Avant le début des coups de feu, des membres de la chorale de la cathédrale se tenaient éloignés sur les marches en portant des masques en raison de la pandémie.

«C’était tout simplement magnifique, puis à la fin, cette personne a commencé à tirer. Tout le monde est sous le choc », a déclaré une porte-parole de la cathédrale, Lisa Schubert, au New York Times.

«Le tireur aurait pu tuer beaucoup de gens. Il y avait des centaines de personnes ici et il a tiré au moins 20 fois.» Il n’était pas clair si le tireur visait des gens ou tirait en l’air. «Notre événement «Carols for the Community» de cet après-midi a été interrompu par un individu armé, qui a déclenché une série de coups de feu en l’air depuis nos marches.

Heureusement, aucun blessé n’a été signalé parmi les participants et le suspect est en garde à vue », a déclaré la porte-parole de la cathédrale Iva Benson par courriel.

La cathédrale est l’une des plus grandes du monde. Sa construction a commencé en 1892 et est encore incomplète.

L’église a été le lieu de nombreux événements notables au cours de sa longue histoire. Le président Franklin Delano Roosevelt a été un des fiduciaires du lieu de culte. Au fil des ans, la cathédrale a accueilli des conférenciers comme Nelson Mandela et l’archevêque Desmond Tutu d’Afrique du Sud.

– Par The Associated Press