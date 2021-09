Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison pour financement électoral illégal

PARIS — L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à un an de prison, jeudi, pour le financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Le tribunal a convenu qu’il pourrait purger sa peine à domicile en portant un bracelet électronique permettant de suivre ses déplacements.

Nicolas Sarkozy a été président de la France de 2007 à 2012. Il a fortement nié avoir commis tout geste illégal lors de son procès qui s’est déroulé en mai et juin dernier. Il pourrait d’ailleurs faire appel de la décision, ce qui aurait pour effet de suspendre temporairement la peine imposée.

Au moment de l’annonce du verdict, M. Sarkozy n’était pas présent en cour à Paris.

Il était accusé d’avoir dépensé près de deux fois plus d’argent que la limite permise par la loi électorale française. Au moment de l’élection présidentielle remportée par François Hollande, en 2012, la limite de dépenses était fixée à 22,5 millions d’euros.

Le tribunal a conclu que M. Sarkozy «savait» que la limite légale était dangereusement près d’être dépassée, mais a «volontairement» négligé de surveiller l’ajout de dépenses supplémentaires.

Les procureurs réclamaient une peine de six mois de prison plus six mois de sursis et une amende de 3750 euros.

Ce nouveau verdict contre l’ex-président de 66 ans s’ajoute à celui prononcé le 1er mars dernier. Nicolas Sarkozy avait alors été condamné pour corruption et trafic d’influence dans un autre dossier. Il a reçu une peine d’un an d’emprisonnement et de deux ans de sursis, mais demeure en liberté en attendant que l’appel soit entendu.

Dans le plus récent dossier, la poursuite a plaidé que Nicolas Sarkozy a ignoré les avertissements de ses comptables au sujet de l’approche de la limite de dépenses électorales en 2012.

Son équipe et lui ont fait fi de la loi et ont organisé de nombreux grands rassemblements. Pour sa défense, M. Sarkozy a répondu que les sommes supplémentaires n’avaient pas servi à sa campagne et a nié toute «intention frauduleuse». Il a ajouté qu’il ne s’occupait pas des affaires courantes et donc qu’il ne pouvait pas être tenu responsable.

Treize autres membres de son équipe ont été accusés dans cette affaire et font face à des accusations d’abus de confiance, de fraude et de fabrication de faux documents, dont des dirigeants de la firme de communication Bygmalion.

Les médias français avaient d’ailleurs nommé cette saga «l’affaire Bygmalion», du nom de l’entreprise chargée de l’organisation de la campagne présidentielle du camp Sarkozy.