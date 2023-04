No-show en santé: Christian Dubé appelle à la «conscience sociale» des Québécois

QUÉBEC — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, appelle à la «conscience sociale» des Québécois qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux.

M. Dubé a confirmé mardi, lors de l’étude des crédits de son ministère, que les Québécois ratent environ 30 000 rendez-vous par mois. C’est 400 000 rendez-vous sur environ 18 millions par année, selon ses calculs.

Le député libéral André Fortin lui faisait également remarquer qu’environ 10 % des rendez-vous chez les spécialistes sont boudés. «C’est encore pire», a lâché le ministre.

Son sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaciennes, Stéphane Bergeron, a quant à lui déclaré que le phénomène du «no-show» n’était pas nouveau, mais qu’il «s’accélérait».

«C’est un peu comme au restaurant: tu réserves à quatre places et tu décides à la dernière minute sans le dire que tu cancelles trois restaurants, je ne suis pas sûr que c’est une conscience sociale qui est correcte», a déploré Christian Dubé.

«C’est la même chose avec nos médecins. Les Québécois doivent dire: « Si je prends un rendez-vous et je n’y vais pas, j’enlève la place à quelqu’un ». (…) Ils doivent dire: « On n’en a pas trop de médecins, on n’en a pas trop de rendez-vous ».»