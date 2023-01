Noah Cowan, ancien directeur du Festival international du film de Toronto, est décédé

TORONTO — Noah Cowan, ancien co-directeur du Festival international du film de Toronto (TIFF), est décédé mercredi à l’âge de 55 ans.

L’attaché de presse de M. Cowan a confirmé qu’il était décédé à Los Angeles après une bataille contre le glioblastome, un type de cancer cérébral, dont il avait été diagnostiqué en décembre 2021.

Le directeur a amorcé son ascension professionnelle au sein du célèbre festival à titre de bénévole au box-office en 1981.

Il a par la suite occupé différentes fonctions avant d’intégrer l’équipe qui a aidé à établir le programme «Midnight Madness» en 1988. Prenant la direction l’année suivante, il a ensuite dirigé le programme de films cultes jusqu’en 1996.

De 1993 à 2001, Cowan a également été à la tête de Cowboy Pictures, un distributeur de films indépendants de New York offrant un soutien aux cinéastes débutants.

Il est revenu au TIFF en tant que co-directeur en 2004, occupant le poste jusqu’à ce qu’il devienne directeur artistique du TIFF Bell Lightbox de 2008 à 2014.

Noah Cowan, né à Hamilton et diplômé de l’Université McGill en 1989, laisse dans le deuil son mari John O’Rourke et ses parents Nuala FitzGerald Cowan et Edgar Cowan, ainsi d’autres proches.