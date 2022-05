Noah et Emma ont été les prénoms les plus populaires donnés au Québec en 2021

MONTRÉAL — Noah a été en 2021 le prénom le plus populaire donné aux bébés garçons nés au Québec, déclassant pour la première fois les Liam et William, qui trônaient en tête de ce palmarès depuis plus de 10 ans.

Chez les filles, Emma reprend son titre enlevé aux petites Léa en 2015, mais que les Olivia avaient conquis en 2019 et 2020. Les Léa avaient dominé ce classement pendant 10 ans, jusqu’en 2014, sauf pour une année Emma en 2012. En 2021, il y a eu 521 nouvelles Emma, mais 519 Olivia — la lutte était serrée. Les petites Alice, Florence et Charlie ne suivaient pas très loin derrière.

Chez les garçons, les William avaient été 14 fois premiers de 2002 à 2018, des années entrecoupées de Samuel et de Thomas. Liam avait pris la relève en 2019 et 2020, mais c’est Noah qui dépasse William en 2021, à 717 occurrences contre 709.

En 2021, le prénom Liam chute de la première à la cinquième place, et Jacob fait une remontée, de la neuvième à la sixième position; les Léo, Nathan, Arthur et Édouard ont encore la cote.

Dans les nouveautés, les prénoms Zoé et Félix refont leur apparition dans la liste des 10 premiers, délogeant les petites Clara et Logan du palmarès en 2021.

C’est Retraite Québec qui publie chaque année ce «palmarès des prénoms les plus populaires». En plus d’administrer le Régime de rentes du Québec et les régimes de retraite du secteur public, Retraite Québec administre la mesure de l’Allocation famille.