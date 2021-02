Nobel de la paix: comment fonctionne le processus de nomination?

COPENHAGUE — Des opposantes bélarusses, des militants pour la démocratie à Hong Kong, le mouvement Black Lives Matter, un leader emprisonné de l’opposition russe et une militante pour le droit de vote aux États-Unis sont notamment en nomination pour le prix Nobel de la paix cette année.

Le comité Nobel ne manque pas de candidatures et de causes à examiner pour ce qui pourrait être le prix le plus prestigieux de la planète. Mais être mis en candidature n’est que le début du processus.

Voici comment le tout se déroule.

QUI PEUT SOUMETTRE DES CANDIDATURES POUR LE NOBEL DE LA PAIX?

Les chefs de gouvernement ou les politiciens de niveau national, les enseignants universitaires, les directeurs d’instituts de politique étrangère, les lauréats précédents du prix et les membres du Comité Nobel norvégien comptent parmi ceux qui peuvent proposer des noms.

Il n’est toutefois pas permis de se nommer soi-même.

Le comité ne dévoile pas les candidatures, mais ceux qui ont suggéré un nom peuvent décider de le rendre public pour mousser sa popularité.

«C’est très bénéfique d’être mis en nomination, mais ensuite il y a le ‘critère de la qualité’», a expliqué à l’Associated Press Henrik Urdal de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo, qui est indépendant du Comité Nobel.

COMMENT FONCTIONNE LE PROCESSUS DE MISE EN NOMINATION?

Les candidatures étaient acceptées jusqu’à minuit dimanche, heure d’Oslo. Le comité vérifiera maintenant si toutes les candidatures respectent les règles. Le comité peut ajouter ses propres noms, a dit M. Urdal.

Tout cela prend du temps. Le comité pourrait ne pas annoncer avant la fin du mois de février combien d’individus ou d’organisations ont été nommés.

ET LE PRIX DE 2020?

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a remporté le prix l’an dernier. Plus de 300 candidatures avaient été soumises, aussi bien des individus que des organisations. Ces candidatures sont gardées secrètes pendant 50 ans par le Comité Nobel.

QUI A ÉTÉ NOMMÉ EN 2021?

Certaines candidatures pour cette année ont été dévoilées publiquement.

On sait donc que trois opposantes bélarusses (Sviatlana Tsikhanouskaya, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova); le mouvement Black Lives Matter; Alexeï Navalny, le plus féroce détracteur du président russe Vladimir Poutine; la politicienne américaine Stacey Abrams, qui milite pour le droit de vote aux États-Unis; et Jared Kushner et son adjoint Avi Berkowitz ont été nommés, ces derniers pour avoir négocié des accords au Moyen-Orient.

On compte parmi les groupes nommés en 2021 l’Organisation mondiale de la Santé pour son rôle face à la pandémie; l’OTAN; Reporters sans frontières; et des juges polonais qui défendent les libertés civiles.

POURQUOI CES GROUPES OU INDIVIDUS ONT-ILS ÉTÉ NOMMÉS?

Le parlementaire norvégien Petter Eide a expliqué avoir choisi Black Lives Matter parce que les «appels du mouvement à un changement systémique se sont propagés à travers le monde, forçant d’autres pays à affronter le racisme au sein de leurs propres sociétés».

Un autre parlementaire norvégien, Ola Elvestuen, a choisi M. Navalny, le leader de l’opposition russe qui est rentré chez lui en janvier après cinq mois passés en Allemagne suite à une tentative d’assassinat avec un agent neurotoxique. Il a dit que M. Navalny est «la voix la plus forte pour les droits de la personne et la démocratie en Russie aujourd’hui».

Le parlementaire norvégien Lars Haltbrekken a nommé Mme Abrams, en affirmant qu’elle suit dans les traces de Martin Luther King Jr.

Les trois opposantes bélarusses ont été choisies par le parlementaire norvégien Geir Sigbjoern Toskedal «pour avoir lutté pour des élections justes et pour avoir inspiré une opposition pacifique au régime illégitime de la Biélorussie».

MM. Kushner et Berkowitz ont été nommés par Alan Dershowitz, professeur émérite à la faculté de droit de l’Université Harvard.

QUI A ÉTÉ NOMMÉ SANS GAGNER?

M. Urdal a dit qu’il n’est «pas nouveau» que des gens bien connus soient nommés sans jamais gagner.

Le dictateur nazi Adolf Hitler avait été nommé en 1939 par le parlementaire suédois E.G.C. Brandt, qui avait ensuite expliqué avoir voulu être ironique.

Ni le président Donald Trump ni la militante environnementale Greta Thunberg n’ont gagné l’an dernier.

QUAND LE LAURÉAT DE 2021 SERA-T-IL DÉVOILÉ?

Tous les lauréats des prix Nobel sont annoncés en octobre. Le prix Nobel de la paix et les autres sont remis aux gagnants le 10 décembre, à l’occasion de l’anniversaire du décès du fondateur Alfred Nobel. En 2020, les prix s’accompagnaient d’une bourse de 1,1 million $ US — qui est souvent partagée —, de diplômes et de médailles d’or.

– Par Jan M. Olsen, The Associated Press